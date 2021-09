La historia detrás de la extraña influencia de KISS en “Zoom” de Soda Stereo

Sin duda, Soda Stereo es una de las bandas más importantes en la historia de Latinoamérica, no hay de otra. Lo que hicieron Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti durante 15 años de carrera fue impresionante, pues lograron reinventar el sonido del rock en nuestro continente, agregándole sonidos y ritmos que en ese entonces parecían sumamente raros y a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde su época dorada, su influencia sigue presente en nosotros.

Sin embargo, es importante mencionar que antes de que el sampleo fuera un termino conocido dentro de la industria musical, a Cerati y compañía los llegaron a acusar de plagio por “copiar” a otros artistas en sus canciones como a The Police. Uno de los casos más sonados fue el de su hit “Zoom”, pero lo que muchos no saben es que detrás de esta rola que hemos escuchado hasta el cansancio –no es queja–, hay una historia bastante curiosa que involucra a KISS… sí, así como lo leyeron.

La extraña relación entre Soda Stereo y KISS

En 1993, la banda comandada por Gene Simmons y Paul Stanley estaba trabajando en un disco de covers para festejar sus 20 años de carrera, el cual más tarde conoceríamos como Kiss My Ass. En este álbum participaron grandes artistas de géneros super distintos como Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Anthrax, Dinosaur Jr. y más. Pero aunque ustedes no lo crean, hubo una banda que querían que participara en este material: Soda Stereo.

Vale la pena recordar que por aquella época, la banda argentina estaba pasando por un momento un tanto complicado. Después de estrenar Dynamo en 1992 y la gira que hicieron para promocionarlo, Gustavo Cerati vivía en Chile y estaba a punto de lanzar su primer material discográfico como solista, Amor Amarillo; por su parte, Zeta Bosio se encontraba trabajando con el grupo Peligrosos Gorriones mientras que Charly Alberti se dio un descanso en Buenos Aires.

Gene Simmons quería a la banda argentina por una simple razón

Las cosas se veían bastante turbias entre los integrantes de Soda Stereo y desde aquel momento en la prensa argentina comenzaron a circular rumores sobre una posible separación de la banda. Sin embargo, a pesar de esa situación difícil, Gene Simmons y Paul Stanley insistieron en que tendrían que estar en el disco de covers, y después de enviar varios faxes a Triple Producciones –la propia agencia del grupo– consiguieron el número de Cerati.

De acuerdo con varias fuentes, Gustavo contó que Simmons le habló para invitarlo tanto a él como a Charly y Zeta al proyecto tributo que estaba armando con 14 artistas de todo el mundo. Más allá de que la música de Soda le había dado la vuelta al mundo, querían que estuvieran en el álbum porque sabía del éxito en ventas que tenía el grupo, como dicen nuestras abuelitas, KISS “no daba paso si huarache”.

Cerati quería grabar el más grande hit de KISS

“Hablamos varias veces. Me dijo que eligiéramos un tema para grabarlo y yo le dije que sí”, confesó Gustavo Cerati sobre sus pláticas con Gene Simmons. Sin embargo, aunque esta era una buena oportunidad, había un pequeño inconveniente, tanto él como sus compañeros en Soda Stereo solamente conocían una rola de la banda y era su más grande hit, el que cualquiera ha escuchado al menos una vez en la vida, sí: “I Was Made For Lovin’ You”.

“Le comenté que quería grabar ‘I Was Made for Lovin You’ por un sencillo motivo: era la única canción de la que realmente me acordaba, e iba a ser la más fácil de grabar“, declaró Cerati. Ante la propuesta, Simmons le respondió que esta no podía ser su opción, pues este clásico ya había sido grabado por otros dos artistas. “Quedamos en volver a comunicarnos para arreglar algo“, recordaría el frontman de la banda argentina.

Al final no llegaron a trabajar juntos

Cabe aclarar que a Gustavo Cerati no le convencía la idea de participar en este álbum y para ser honestos, tampoco muchas ganas de tocar covers. “No tenía realmente tiempo para ponerme a escuchar todos los discos de KISS y elegir una canción. No íbamos a llegar nunca a grabar, ya que Charly, Zeta y yo, estábamos haciendo cosas diferentes“, mencionó el músico, ante la insistencia de Gene Simmons quien seguía en charlas con él.

Para no hacerles el cuento más largo el bajista de KISS le dijo que ya había terminado la grabación del disco tributo, pero… de una vez quería confirmarlos para participar en Kiss My Ass II, un nuevo compilado de reversiones que continuaría este proyecto. Finalmente no llegaron a nada y Soda Stereo no trabajó con ellos –aunque como dato curioso, su nombre aparece en los agradecimientos del libro interno del álbum original de 1994–.

Soda Stereo sí se interesó en una canción de Ace Frehley… o algo así

Sin embargo, y a pesar de que la banda no colaboró con Gene Simmons, Paul Stanley y compañía, Gustavo Cerati sí escuchó parte de la discografía de KISS y quedó encantando con un tema que no era como tal de este legendario grupo. Dicen las malas lenguas –porque no hay nada confirmado– que los argentinos estaban interesados en coverear una rola que Ace Frehley grabó en 1978 para su álbum homónimo y esta iba a ser su participación en el disco tributo.

El nombre de la canción era “New York Groove” pero en realidad, esta tampoco era una canción original de Frehley. Resulta que en 1975, una banda de glam rock británica llamada Hello lanzó este mismo tema oficialmente como sencillo, el cual fue escrito por el compositor Russ Ballard. A pesar de todo esto, el guitarrista quedó tan encantando con la rola que la incluyó tres años más tarde en su primer disco como solista.

Para sorpresa de todos, esa decisión fue muy importante porque resultó ser todo un éxito. La versión de Ace Frehley alcanzó el puesto número 13 en la lista Billboard Hot 100 de 1978, e incluso la incluyeron en el setlist de KISS durante sus giras de 1979 y 1980, así como en los tour de Frehley durante su carrera como solista entre las décadas de 1980 y 1990. Es más, también sonó en la gira que reunió a la legendaria banda en 1996.

Cerati también tomó algo de la música de Sparks

Y quizá se estén preguntando, ¿qué tiene que ver Soda Stereo con todo esto? Bueno, no sabemos si en realidad querían coverear este tema para el disco tributo al que Gene Simmons los invitó, pero más tarde usaron una muestra de la rola para componer lo que todos conoceríamos como “Zoom”. Sin embargo, esta no fue la única influencia que la banda argentina “tomó” para crear una de sus canciones más emblemáticas.

Además de “New York Groove”, Gustavo Cerati, siendo un fan from hell de los samples, decidió utilizar un pequeño fraseo de sintetizadores que Sparks incluyó en su éxito de 1974, “This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us”. Y por supuesto que esto es muy evidente, porque lo podemos notar desde que suenan los primeros segundos de la rola de los hermanos Mael. Si no nos creen, acá la pueden escuchar.

“Zoom” se convirtió en un hitazo

Así, con estos elementos como el sintetizador de Sparks y la base rítmica de Hello, e incluyendo una letra que habla sobre el deseo de un hombre sobre una mujer y la descripción de las fantasías que este posee, Soda Stereo creó la canción que presentaron como uno de los sencillos más fuertes para promocionar su séptimo y último material discográfico, Sueño Stereo en 1995 y que a la larga se convertiría en un clásico de los argentinos.

Sobra decir que esta canción sonaba en todas las presentaciones de Soda, incluidos los conciertos que dieron para despedirse del público en Latinoamérica en 1997 y por supuesto, el tour Me Verás Volver de 2007. Por más curioso que parece, otros artistas también se animaron a “coverear” la versión de Soda, entre ellos se encuentra Moenia, quienes la usaron la base instrumental como referencia musical para su rola “No importa que el sol se muera”.

Al final… ¿KISS aceptó que le robó a Soda Stereo?

En un hecho bastante curioso y aunque Soda Stereo no trabajó en el disco tributo de KISS, la banda integrada por Gene Simmons y Paul Stanley dedicó un momento bastante extraño a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Resulta que en 1994, el grupo se presentó en el Estadio Monumental de River Plate , como uno de los headliners de la primera edición de Monsters of Rock que se organizó en Buenos Aires junto a Black Sabbath y Slayer.

Después de su presentación –que está de más mencionar que fue un lleno total y les fue de maravilla con el público argentino–, los líderes de la legendaria banda de rock armaron una breve conferencia de prensa, donde Gene Simmons dejó claro lo que había sucedido tiempo atrás con Soda y de paso, se echó una broma que dejó a los medios locales con el ojo cuadrado porque dijo textualmente que le copió a Cerati y compañía.

“Zoom” es el ejemplo de que siempre se puede rescatar un proyecto fallido

Uno de los reporteros le preguntó a KISS concretamente lo siguiente: Para la estética del show que venían presentando, ¿se basan en Alice Cooper? ¿en los New York Dolls? Por supuesto que Gene Simmons no se quedó callado y para sorpresa de todos, contestó lo siguiente: “La gente nos ha acusado de ser poco originales, que copiamos a muchas bandas americanas. Sin embargo, a la única banda que robamos es a Soda Stereo”.

Como era de esperarse, la prensa argentina quedó impactada con esta respuesta, hubo aplausos y toda la cosa; pero ahora sabemos que todo esto tiene un porqué. De cualquiera manera y al final, Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio –a su extraño modo– sí coverearon a KISS, aunque nos dejaron muy claro que de un proyecto supuestamente fallido siempre se pueden rescatar las ideas y pulirlas para darles una nueva vida, y el ejemplo perfecto es “Zoom”.