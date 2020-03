SolidaritySession la iniciativa de Chris Martin para llenar de conciertos la cuarentena por Coronavirus

El contagio de coronavirus ha comenzado a afectar a las industrias de todo el mundo, incluida la musical. Eso nos ha quedado claro en las últimas semanas, donde varios de los eventos musicales más grandes e importantes de varios países han comenzado a reagendar sus fechas con tal de no reunir a cantidades masivas de gente y empeorar el contagio de COVID-19.

🚨Hace unas horas, y como lo especulaban algunas fuentes nos dieron una noticia realmente triste, Coachella se pospone hasta octubre debido al #coronavirus https://t.co/bMGCaODbYB — Sopitas (@sopitas) March 10, 2020

Tan sólo en México ya son varios los festivales y conciertos que se han pospuesto a causa del coronavirus, algo que nos ha dejado un poco tristes a los que ya estábamos listos con boleto en mano para poder disfrutar de nuestras bandas en vivo. Sin embargo, aunque el panorama está un poco gris, artistas como Chris Martin nos demuestran que siempre habrá una forma de que la música llegue a los oídos de las personas para ayudarlas a sobrellevar un poco mejor las cosas.

Y es que el conocido líder de Coldplay, siendo un tipazo en toda la extensión de la palabra, se puso a hacer un live a través de la cuenta de Instagram de la banda, en donde interpretó varias canciones que los fans y espectadores estaban pidiendo a través de los comentarios. Algo así como un mini concierto para las personas del mundo que están viviendo en cuarentena.

Con ayuda de un piano y guitarra, Chris Martin interpretó algunas canciones como “A Sky Full of Stars”, “Hymn for the Weekend”,”Green Eyes”, entre otras, en un acto que es simplemente conmovedor. Van algunos videos que los fans pudieron captar, por si se lo perdieron:

¿Ya vieron lo que hizo Chris Martin en Instagram? Para sobrellevar la cuarentena dio un “concierto en vivo” donde sus seguidores podían pedir sus canciones favoritas de Coldplay. pic.twitter.com/TEozYm6hbJ — AJ+ Español (@ajplusespanol) March 16, 2020

Chris Martin tocando Trouble en su vivo de Instagram pic.twitter.com/u6z4rDSpbz — Coldplay Archivo (@coldplayarchivo) March 16, 2020

Chris Martin está haciendo un directo en instagram cantando canciones como un recital en vivo NOS HAS SALVADO LA CUARENTENA ESTAMOS AGRADECIDOS pic.twitter.com/NUQBa4JYWy — franco (@brillamila) March 16, 2020

Chris Martin performing A Sky Full of Stars for his #TogetherAtHome stream – March 16 pic.twitter.com/NIMNnQy8bJ — CPing Media (@CPingMedia) March 16, 2020

El mismísimo Chris Martin leyó mi mensaje para que toque Clocks y lo hizo🥺😍❤️ pic.twitter.com/EscoTQiFqC — Ⓜ️ (@milagrossanchz) March 16, 2020

El directo de Chris Martin lo mejor del día ♥️ @coldplay pic.twitter.com/rrCNq3qtHk — Sergio Heras (@sergiohg_27) March 16, 2020

Pero la cosa no sólo quedó en interpretar fragmentos de canciones y ya, pues Chris Martin ha comenzado la iniciativa #SolidaritySession, en la cual invita a los artistas a que hagan mini conciertos en vivo a través de plataformas de streaming (o los live en Instagram) con tal de que las personas se entretengan sin tener que salir, y con ello eviten la propagación del COVID-19.

En la transmisión de hoy Chris nominó a John Legend, quien de aceptar el reto tendrá que interpretar un par de rolas y también, nominar a un artista para que la cadena siga. Sin duda alguna esta es una de las iniciativas más increíbles que hemos conocido. ¡Chris Martin, gracias por tanto y perdón por tan poco!