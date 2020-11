‘Something to Feel Good About’: Will Joseph Cook nos hace sentir bien con su nuevo disco

Musicalmente hablando –y dejando de lado que no tenemos conciertos ni festivales en vivo– no nos podemos quejar este 2020, pues a lo largo de todos estos meses varios artistas han lanzado un montón de música nueva. Desde aquellos que esperábamos con ansias y otros que para ser honestos, nos sorprendieron para bien, como el caso de Will Joseph Cook con su segundo álbum de estudio, Something To Feel Good About.

Con tan solo 22 años de edad, este joven del Reino Unido trae una propuesta muy interesante, revivir con sus canciones la inocencia y alegría de aquella época de juventud. Desde 2015 ha publicado varios EP’s y en 2017 lanzó su primer material discográfico, pero en este año tan caótico que estamos viviendo regresó con un disco que como su título indica, se trata de algo que sin saberlo está a punto de hacernos sentir bien.

Will Joseph Cook abre con todo su nuevo disco

Something to Feel Good About inicia con “Be Around Me”, una rola enérgica que desde primera escucha te llena de buena vibra, que fácilmente podría ser la esencia de esta nueva etapa de Will Joseph Cook. Melodías pegajosas que nos recuerdan al indie pop más esencial pero espectacular. Este es uno de esos clásicos instantáneos que te harán bailar como si no hubiera un mañana, a través de la historia de un amor adolescente.

Más tarde llega la rola que le da nombre al disco, que mantiene la misma esencia de felicidad con un par de guitarras acústicas que brillan por completo. Aunque la máxima expresión de diversión la podemos sentir con “10X MORE FUN”que a través de sintetizadores juguetones que se complementan a la perfección, ilustra musicalmente la idea del tema y que sin quererlo inicia una nueva sección dentro del álbum.

Recurre a todos los recursos sonoros que tiene a la mano

En “She Likes Me”, Will Joseph Cook se apoya en una caja de ritmos y una base rítmica sólida para decir que le gusta a una chica, un tema simplemente para relajarte y dejarte llevar por su sonido. Pero las cosas se ponen más interesantes cuando llega “Wayside”, que nos lleva un ratito por la melancolía con la voz del joven británico acompañada por un par de sintes ambientales, eso sin contar el mini solo de flauta que le da un toque espectacular.

“Driverless Cars” es un ejercicio muy interesante, donde al inicio el bajo evoca a esas líneas llenas de chorus tan características de Peter Hook, que por un momento nos hace pensar que se tratará de un tema ochentero. Aunque conforme avanza nos vamos dando cuenta que la rola irá por otro lado, pues logra tomar estos elementos sonoros de aquella década y los baja a su propio estilo. Sin duda, una de las mejores del disco.

El ritmo empieza a bajar lentamente

Después de esta pequeña dosis de alegría empieza a sonar “Downdowndown!”, que al principio logra despistarnos al hacerse pasar casi como una canción de cuna que a los segundos explota para que Will Joseph Cook nos hable desde su punto de vista muy personas de la depresión –sobre todo de esa que llega después de una ruptura amorosa–. Si andan dolidos y con el corazón roto, no duden en subirle al volumen a esta rola.

“21” es otra de esas canciones que nos sorprendieron, pues en ella Joseph Cook explora por encima el jazz. Una batería golpeando la caja de la tarola y los bellos acordes de la guitarra siguen su voz en una de las letras más sinceras del álbum; pues en ella, nos narra los sentimientos e inseguridades que un joven de su edad tiene y que en sus propias palabras, solamente sus contemporáneos entenderán.

Will Joseph Cook explota el pop en todos los aspectos

Más que una canción en “Only If You”, Will Joseph Cook nos presenta un puente tranquilo donde una guitarra con tremolo y su voz doblada en diferentes tonos sobresalen. “Boundary Street” empieza a recuperar el ritmo festivo que escuchábamos en un inicio, con una base que por momentos nos recuerda a las producciones de pop que tantos artistas han explotado por años. Pero ojo, que aquí es diferente y se complementa con la letra.

Ya en la recta final tenemos a “Where Is My Heart?, que a través de una base semielectrónica y armonías celestiales que de repente aparecen, Will nos regala un último momento para bailar con su ritmo lento. “Last Year” cierra este disco con una melodía inocente, donde el bajo y la guitarra lo siguen en todo momento para hablarnos sobre lo difícil que es superar la muerte, pero que al final está en cada quien si quiere o no dejar el pasado atrás.

Si bien, Something To Feel Good About no es un disco que muestre una drástica evolución en Will Joseph Cook, pues cuenta con ese sonido nostálgico que tanto lo ha caracterizado combinado con otros ritmos, el músico cumple con su cometido. Durante casi 40 minutos, las 12 canciones logran levarte por una verdadera montaña rusa de emociones y sentimientos, aunque el que predomina sin duda es la felicidad y alegría, dándonos la dosis justa que necesitamos.

Tracklist

1. Be Around Me

2. Something To Feel Good About

3. 10X MORE FUN

4. She Likes Me

5. Wayside

6. Driverless Cars

7. DOWNDOWNDOWN!

8. 21

9. Only If You

10. Boundary Street

11. Where Is My Heart?

12. Last Year