Lo que necesitas saber: La cumbia es el nuevo punk y Son Rompe Pera lo han demostrado por completo. De Naucalpan para el mundo, aquí te contamos sobre ellos.

Algunos pensarán que la marimba no se lleva con el punk, pero nunca hay que subestimar el poder la música. Y menos cuando se trata de las fusiones y los experimentos. Por eso, lo que ha hecho Son Rompe Pera en los años recientes sirve para entender la infinidad de posibilidades que podemos encontrar, en este caso, en la escena musical mexicana.

Directo desde Naucalpan, en el Estado de México, la banda ha ganado notoriedad por la poderosa influencia que los ha llevado a convertirse en uno de los proyectos de fusión más geniales en el ámbito nacional.

Y el reconocimiento no ha tardado en llegar, pues los espacios se ha abierto para que lleguen a eventos de la talla del Vive Latino e incluso Coachella. Conozcámoslos un poco más a fondo…

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: vía Facebook.

Son Rompe Pera: El legado familiar en la esencia de la banda

Son Rompe Pera comenzó con los hermanos Gama Ruiz: Alan, Jesús y José Ángel, a quienes se les conoce como “Mongo”, “Kacho” y “Kilos” respectivamente. Desde muy chicos tuvieron acercamiento a la música gracias a su padre, un percusionista conocido como Batuco que tocaba en diferentes lugares, desde bares hasta fiestas y en la calle.

Batuco, un hombre oriundo de Veracruz que se estableció en Naucalpan y que sabía tocar varios instrumentos de percusión, les enseñó el arte de la marimba a los tres chicos, aunque en un inicio no se sentían tan atraídos por el instrumento tradicional.

Batuco (a la derecha, de cabello largo), junto a su familia. Foto: vía Facebook de la banda.

Por el contrario, había en ellos una fuerte inclinación por el punk y sus diferentes estilos. Pero eso no los apartó del todo del cariño por las cumbias y aquel instrumento que su padre les había inculcado.

Aquellos chicos equilibraban su vida en la escena punk local y al mismo tiempo, trabajaban con su padre, quizá sin saber que ese bagaje musical de aparentes ‘polos opuestos’ terminaría por desarrollar lo que sería eventualmente su propuesta.

Como se dice por ahí, la cumbia es el nuevo punk. Pero el camino al reconocimiento no sería nada fácil para Son Rompe Pera pues tendrían que enfrentar un complicado momento, una pérdida…

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: vía Facebook.

El fallecimiento de Batuco y un encuentro que los llevó a retomar la música

Hace ya varios años, el agente de talentos Timothy Bisig los había visto tocar en el famoso tianguis de La Lagunilla, cerca del barrio de Tepito. Era bastante curioso ver a unos sujetos de aspecto punk acercarse a la marimba y rifarse un show callejero, de esos que solo se encuentran en las vialidades de la zona centro de la CDMX.

Bisig insistió tanto como pudo para contactarlos e invitar a los hermanos a ver el show de uno de sus representados. Como relata Remezcla, fue en el 2015 cuando Timothy logró llevarlos a un show de Chico Trujillo, la icónica banda chilena de cumbia versátil que en ese momento se presentaba en el Salón Los Ángeles de la colonia Guerrero.

Ese fue el inicio de una amistad significativa, pues incluso los Trujillo invitaron a los Gama, con todo y Batuco que era el líder de su banda, para grabar en un estudio de la capital mexa. Pura buena vibra cumbianchera y marimbera, seguramente.

Sin embargo, el panorama se haría incierto para los hermanos Gama. En 2016, su padre fue asesinado en un acto de violencia y ellos habrían decidido alejarse de la música. Ante una situación como esa, ni el punk ni la marimba podían aliviar el dolor de la pérdida.

Pero aquel encuentro previo con Chico Trujillo los animaría a retomar la banda, reformando al Son Rompe Pera al que eventualmente se unirían Richi López como baterista (un viejo amigo de la escena punky) y Raúl, primo de este último, de bajista.

Aldo “Macha” Asenjo, líder de Chico Trujillo, armó una gira con otros proyectos suyos como Bloque Depresivo y La Floripondio para tocar en 40 shows… y sí: querían que la banda nacida en Naucalpan los acompañara.

“Macha” Asenjo, uno de los músicos que confió en el proyecto de Son Rompe Pera. Foto: vía Facebook de Chico Trujillo.

Y llegó el reconocimiento para la banda

A pesar de que, como ellos han dicho, llevaron un repertorio básico de canciones antañas para esa gira en Chile, el Son Rompe Pera la rompió por completo. La esencia punk condensada con la marimba y la cumbia fue una fusión que llamó fuertemente la atención del sello ZZK, que los firmó a través de su subsidiaria AYA Records.

La banda, cuyo nombre se inspira en el amor de su padre por el ‘son’ cubano y el nombre de su madre (Esperanza, llamada de cariño ‘Pera’), siguió tocando y trabajando en lo que sería su primer álbum: Batuco, titulado en honor a quien desde pequeños les inculcó el cariño por la marimba.

Portada del disco ‘Batuco’. Foto: AYA Records.

A partir de ese álbum debut del 2020, el crecimiento de Son Rompe Pera ha sido notable. Si de colaboraciones hablamos, no solo el impulso de Chico Trujillo está en su historia… Los de Naucalpan ya han tocado junto a otros proyectos como Sonido Gallo Negro y Anarkia Tropical, o incluso han grabado con nombres de talla internacional como el guitarrista mexicano Gil Gutiérrez.

Y no solo han tenido presentaciones en México y Latinoamérica; también han girado por Europa donde han tocado en España, Dinamarca, Holanda e Italia. Lo mismo en Estados Unidos, que los ha recibido de gran manera en ciudades importantes como Los Ángeles, Nueva York, Houston y Chicago, por mencionar algunas.

Una sesión con KEXP, un Tiny Desk, Vive Latino 2022, Bahidorá 2024… esas son solo algunas de la credenciales que tienen en su haber. Y ahí no acaba la cosa pues, al momento de escribir esto, se encuentran a muy poco de dar su más grande show al momento en el Coachella 2024.

Este es el cartel completo del Coachella 2024. Foto: Coachella.

La genialidad de Son Rompe Pera

Como decíamos al inicio, para muchos quizá el punk y la cumbia puedan parecer mundos diferentes. Pero el Son Rompe Pera nos ha demostrado que no existen límites si se trata de música.

Los mexiquenses son capaces de replicar la energía y la crudeza del punk rock a través de la vibra guapachosa, fiestera y bailable de aquellas cumbias de antaño que aquellas rolas cumbiancheras con las que muchos han crecido. Y claro, todo esto a través del poder de la marimba como su sello característico.

En el 2023, lanzaron el disco Chimborazo, que se refiere al nombre de la calle de Naucalpan en la que inició el viaje de los hermanos Gama en la música a muy temprana edad. En ese álbum, hay una canción llamada “Cumbia is the New Punk”… Gracias a ellos, queda claro que la cumbia es el nuevo y ahora el mundo lo sabe.

Te puede interesar