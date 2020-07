¡Sonic Youth estrena en línea su sesión ‘From The Basement’ por primera vez!

Nigel Godrich y su proyecto From The Basement han estado haciendo de todo para hacernos más leve la cuarentena. Durante semanas se han encargado de compartirnos algunas de las presentaciones más emblemáticas que se hicieron entre el 2006 y el 2009. Hoy llega a nosotros una joya más por primera vez: la increíble sesión de Sonic Youth.

Fue en mayo cuando Nigel Godrich anunció que iba a compartir imágenes de archivo de su serie independiente en vivo From The Basement en línea por primera vez. Desde entonces, hemos visto sesiones de bandas como Radiohead, PJ Harvey, Queens Of The Stone Age, Fleet Foxes y muchos otros en el canal de YouTube From The Basement.

Hoy (23 de julio), la actuación de Sonic Youth grabada durante la gira del grupo detrás de su decimocuarto álbum de estudio Rather Ripped, se ha subido por completo al canal y estás a un solo click de poderla disfrutar.

Sonic Youth en ‘From The Basement’

Esta pequeña sesión es de solamente cinco canciones, pero cada una de ellas es tocada con mucha profundidad y es una gran oportunidad para escuchar a Sonic Youth de una forma realmente única. Por ahí nos regalan “Pink Steam”, “Incinerate” y “Jams Run Free” del disco Rather Ripped. A ellas se le suman “The Sprawl” y “Hey Joni” de Daydream Nation de 1988.

La sesión de Sonic Youth se llevó a cabo el verano de 2007, cuatro años antes de que la banda dijera adiós para siempre. En aquellos años, y como lo fue siempre, era un verdadero placer ver a Kim Gordon, Thurston Moore, Steve Shelley, Lee Ranaldo y Mark Ibold dándole con todo a su sonido noise rock.

La serie de conciertos From The Basement nació en la cabeza de Nigel Godrich como una idea de capturar la verdadera esencia del artista. Hacerlo de una forma en la que los artistas no sientan la presión de la promoción televisiva o la interferencia de los presentadores y el público. Godrich quería que las bandas estuvieran lo más cómodas posible para que pudieran dar grandes actuaciones sin la agonía habitual de la promoción de televisión que todo el mundo tiene que hacer, pero nadie parece disfrutar. Vean lo que resultó de esta brillante idea.