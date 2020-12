¡Sopitas.com te regala una guitarra autografiada por Angus Young de AC/DC!

Sabemos que el 2020 no ha sido el mejor año para todos los fanáticos de la música, pues la pandemia del coronavirus nos vino a quitar todos los conciertos y festivales en vivo. Sin embargo, no todo ha sido tan malo, pues la industria no se detuvo y un montón de artistas aprovecharon este tiempo para lanzar rolas espectaculares, aunque hubo algunos otros que nos sorprendieron con su regreso triunfal, como el caso de AC/DC.

Después de casi seis años de silencio y tras una serie de cambios así como sucesos lamentables –como la muerte de Malcolm Young, el cofundador de esta legendaria banda de hard rock– que para muchos pudo ser el final de la banda, Brian Johnson, Angus Young, Cliff Williams, Phil Rudd y el nuevo guitarrista rítmico, Stevie Young regresaron con Power Up, un nuevo material discográfico muy especial.

AC/DC volvió y en plan grande

Y para ser muy honestos, este disco de AC/DC es una verdadera joya porque en él podemos escuchar las distintas etapas de su carrera. Desde aquellos riffs duros que creaban en sus inicios junto a Bon Scott, pasando por la etapa donde se comieron al mundo de la mano de Johnson con el clásico Back In Black y los hitazos de estadio que lanzaron hasta los últimos años, donde ni siquiera la edad los ha detenido para hacer lo que mejor saben, rockear frente a las masas.

Además de mantenerse fieles a su sonido con rolones monumentales como “Shot In The Dark”, “Realize” o “Demon Fire”, si algo nos quedó claro de Power Up es que este es un emotivo tributo a Malcolm Young, quien a pesar de no estar físicamente, influyó para que la banda grabara este disco dejando demos que compuso hace años junto a su hermano Angus. Sin duda, esto es lo mejor que pudieron hacer para honrar su memoria.

¿A alguien le gustaría una guitarra como la de Angus Young?

Y sí, el coronavirus no dejó que AC/DC presentara este discazo como a ellos les hubiera gustado, en vivo y a todo color con un estadio repleto ovacionándolos. Sin embargo, y sobre todo Angus Young, tiene una sorpresa preparada para todos nuestros lectores. Si algo caracteriza a este músico legendario –además de su peculiar forma de vestir y tocar en el escenario– es la guitarra que siempre usa, la Gibson SG que desde el inicio lo ha acompañado.

Sabemos que durante estos meses, muchos han aprovechado el tiempo de encierro para retomar algunas actividades que por x o y razón habían abandonado, como las clases de guitarra y quizá estén pensando en comprar una nuevecita. Pero… ¿qué tal les caería si les decimos que ustedes se pueden llevar una lira como la que usa Angus? Y no solo eso, sino que además de todo vendrá firmada por él mismo… Bueno, pues esto le interesa.

Queremos cerrar el año de la mejor manera y que mejor que con este enorme regalo para todos los fanáticos de AC/DC, aunque para ganar tendrán que seguir una dinámica para que nos quede claro que merecen tenerla en sus casas, ¿están listos? Por acá van los pasos para llevársela.

1.- Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter y menciona que Sopitas.com tiene una guitarra autografiada por @acdc. Usa el #ACDCXSopitas y etiqueta a @Sopitas y @SopitasFM.

2.- Contesta la siguiente pregunta: ¿Qué término menciona Angus Young para describir a AC/DC? Si quieren una pista, POR ACÁ se las dejamos. (No subas tu respuesta a TW).

3.- Sigue esta playlist y tómale una captura de pantalla para saber que la estás escuchando. (Esta respuestas tampoco la pongas en un tuit)

4.- Aquí es donde la cosa se pone buena, porque tendrán que sacar su lado creativo. Es un premio genial y nos encantaría que un verdadero fan de hueso colorado se lleve esta lira única, es por eso que queremos que te grabes haciendo air guitar con la rola “Realize” caracterizado como Angus Young y lo compartas en tu cuenta de Twitter.

Haz el duck walk, saca tu uniforme de la primaria y da vueltas en el piso si quieres, el chiste es que nos demuestres tus mejores pasos y que sabes cómo se mueve Angus en el escenario. Después de esto vuélvete loco pidiéndoles a tus amigos que te den RT. Usa #ACDCXSopitas, y menciona a @Sopitas y @SopitasFM.

5.- Déjanos todos los links de tus tuits, junto con las respuesta del punto número 2 y la captura del 3 ACÁ, ¡y listo!

El ganador será la persona que más RT’s consiga en el tuit del punto número 4 y que mande los demás pasos y respuestas correctamente.

IMPORTANTE:

– Para participar hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza el 2 de diciembre, y termina el 7 de diciembre a mediodía.

– El ganador será notificado el 7 de diciembre en el transcurso de la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas. (Esto incluye comprar RT)