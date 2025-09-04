Lo que necesitas saber: Bucket Hats, proyecciones de documentales, charlas, un Mural para que se tomen las fotos y todas las sorpresas de Sopitas para celebrar a Oasis en México

Armado por fans, para fans. La espera terminó. Después de 16 años soñando con este momento, Oasis vuelve a México. Aunque hemos seguido de cerca algunos de sus conciertos en otros países; en Sopitas, nada nos emociona más que verlos en nuestra casa y queremos compartir esta emoción con todos ustedes.

Queremos que se preparen para cantar, llorar, reír y celebrar con todas las sorpresas que en Sopitas.com preparamos para conmemorar este momento. Entonces, échenle mucha atención.

Un mural que es puro amor por Oasis

Visita nuestro mural especial de Oasis. Tómate una foto con tus amigos, amigas o solos y etiquétanos para ser parte de tu recuerdo.

¿Les contamos un secreto? En algún momento pensamos en pintar a los hermanos Gallagher con playeras de la selección mexicana o pintar un meme como si fuera un bailazo, pero la realidad es que queríamos conmemorar la llegada de Oasis con un diseño que representara la esencia de la banda. Ojalá les guste.

Nuestro mural de Oasis en la CDMX // Foto: Sopitas.com

La ubicación es sencilla: en la esquina de Álvaro Obregón con Orizaba, en plena colonia Roma Norte.

¡Bucket Hats!

Sabemos que no hay mejor outfit para el concierto o para quedártelo de recuerdo y sacar el Gallagher que llevas dentro. También tenemos unos Bucket Hats de Sopitas.com para algunos de ustedes.

Bucket Hats de Sopitas.com para celebrar la llegada de Oasis a CDMX

La cosa es bastante sencilla: participa en las dinámicas que tenemos en el sitio y en nuestras redes sociales. Quédense al pendiente de Sopitas.com y de nuestras redes sociales en @sopitasfm o @sopitascom en Instagram.

Veamos un documental juntos

En Sopitas también preparamos una función exclusiva para platicar de Oasis, para ver uno de sus documentales y para celebrar su próximo concierto en México.

Una tarde noche relajada, película, palomitas y música. El plan es que tengamos una proyección de ‘Oasis: There We Were, Now Here We Are’, el documental que estrenó la banda en 2004 para celebrar los 10 años del Definitely Maybe.

Te invitamos a una función especial de un documental de Oasis

La dinámica para entrarle a esta función la pueden encontrar AQUÍ para vernos en la semana del concierto en una sala de cine, a celebrar juntos.

¿Vieron nuestros Gallagher de cartón?

Desde 10 días antes de los conciertos de Oasis en México, en Sopitas estamos haciendo una pequeña búsqueda del tesoro: busca nuestros cartones de los hermanos Gallagher para tomarte una foto.

Busquen nuestros Hermanos Gallagher de cartón en la CDMX

Vamos a estar recorriendo diversos sitios emblemáticos de la CDMX. Si nos ven pasar cargándolos, nos saludan.

Encuéntranos y cuéntanos tu historia con Oasis

Cada fan tiene una canción que le cambió la vida. Entonces, en Sopitas tenemos una dinámica más para los conciertos de Oasis en México.

Busca nuestros Gallagher de cartón el día de los conciertos en el Estadio GNP para que nos cuentes tu historia con Oasis. Fotos, videos y por supuesto, un regalito por abrir tu baúl de recuerdos.

Recordemos la primera vez

En la semana de los conciertos vamos a estrenar en nuestro canal de YouTube un pequeño reportaje de aquel momento cuando Oasis vino por primera vez a México. Apenas se publique, acá se los compartimos.

Una joya nostálgica que no se pueden perder.

México es muy diferente en comparación a la primera vez que Oasis tocó en nuestro país // Foto: Getty Images

Platicamos con el fotógrafo que los persiguió en sus primeros días; con el promotor de conciertos que, a sus 26 años, se aventó el paquete de traerlos; con la banda mexicana que abrió los conciertos y por supuesto, con Sopitas y los fans que estuvieron presentes en aquella noche de 1998.

Sopitas FM se viste de Oasis

Todos los días de 8 a 11 de la mañana, saben que tienen su casa en el programa de radio de Sopitas FM, pero en la semana de los conciertos nos vestiremos de Oasis.

Todas las sorpresas y eventos que preparamos en Sopitas para celebrar a Oasis en México

Y no digo que Greta y Max vayan caracterizados de Gallagher —que serviría para los memes— sino de programas especiales. Charlas, datos, historias, entrevistas y por supuesto, toda la música que no sabías que necesitabas.

Y por supuesto, la cobertura en vivo de Oasis en Sopitas.com

Todas las fotos, los momentos que no salieron en las pantallas, los detalles en vivo, las canciones imperdibles. Hasta hicimos un micrositio especial que nos quedó bien chulo.

Quédense en Sopitas.com para todos los detalles de Oasis en México y celebremos juntos estos conciertos que habíamos esperado durante años. Armado por fans, para fans.