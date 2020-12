Llegó el resumen de Spotify y el internet está compartiendo lo que escuchó en 2020

Por más increíble que parezca, estamos a nada de terminar este extraño 2020 que tantas cosas raras nos ha traído. Sin embargo, dicen por ahí que al mal tiempo hay que ponerle buena música y sin duda, por más que la industria haya pasado por un momento complicado, las rolas de nuestros artistas favoritos no nos ha faltado a lo largo de estos meses, es por eso que como cada año, Spotify nos recuerda todo lo que escuchamos.

Este 1 de diciembre, la plataforma musical de streaming publicó las listas de los artistas más sonados en este año en México y todo el mundo. Y por supuesto que tuvimos de todo un poco, pues The Weeknd, Dua Lipa, Drake, Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish, J Balvin, Ariana Grande y más dominaron por completo los primeros lugares con las rolas que estrenaron durante este tiempo. ¿A alguien le sorprende?

Spotify lanza su resumen del 2020 y acá les contamos cómo verlo

Además de esto, Spotify siempre hace algo especial para aquellos que usan su plataforma y son fieles a ella, pues les da chance de checar con lujo de detalles su propio rewind con las canciones, artistas y hasta podcasts que escucharon como si no hubiera un mañana durante estos casi 12 meses.

Para verlo es muy sencillo, lo único que debes hacer es entrar a la aplicación de iOS, Android y en el inicio verás en grande la opción “Todo lo que escuchaste en 2020”.Al entrar te encontrarás con un montón de historias –sí, porque ya incluyeron este formato y ACÁ les contamos al respecto– que te darán el resumen de tu año en música.

Entre otras cosas mencionan datos como los músicos que descubriste y que te acompañaron en este año, un top 5 con las rolas y artistas que más sonaron en tu cuenta, el tiempo que te tomaste para escucharlos y hasta te ponen un par de quiz para que adivines lo que escuchaste.

Pero también el rewind de Spotify está dándole a sus usuarios insignias muy especiales a sus usuarios, como ‘Tastemaker’ por las playlist que creaste y que obtuvieron nuevos seguidores, ‘Pioneer’ por las canciones que escuchaste antes de alcanzar las 50 mil reproducciones o ‘Collector’ por las rolas que añadiste a tus playlists en 2020. En fin, hay de todo un poco y que sin duda describe la personalidad de muchos.

Y los memes no podían faltar…

Por supuesto que todos aquellos que se subieron al tren del resumen de Spotify no dudaron ni un segundo en compartir sus resultados en redes sociales, y como siempre hubo de todo. Desde aquellos que armaron combinaciones musicales muy extrañas con artistas de distintos géneros hasta uno que otro que de plano no podía ni encontrar en la aplicación todo lo que escuchó, jiar jiar. Échenles una mano, no sean gachos.

Y porque hasta en los mejores momentos no pueden faltar, por acá les dejamos los mejores memes y reacciones que nos dejó el rewind de Spotify:

