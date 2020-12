Buenas noticias: St. Vincent confirma el lanzamiento de un nuevo disco

Después de tantas cosas que nos tocó vivir, por fin se está terminando este año, el año en que nos quedamos sin conciertos y festivales en vivo. Sin embargo, y aunque las cosas aún no están muy claras sobre qué pasará dentro de la industria musical, muchos artistas seguirán componiendo rolas y lanzándolas para todos nosotros como lo han hecho en todos estos meses. Pero el 2021 pinta para traernos más sorpresas de este estilo, como lo que planea St. Vincent.

Parece mentira, pero han pasado casi tres años desde que Annie Clark lanzó su quinto álbum de estudio, Masseduction. Desde entonces, se ha mantenido activa en distintos proyectos, pero sobre todo durante el confinamiento anduvo muy activa en redes sociales, compartiendo con todos sus fans los covers que se le ocurría grabar en ese momento, aunque todo indica que encontró inspiración durante todo este tiempo.

Resulta que el pasado 15 de diciembre, St. Vincent decidió darle una noticia espectacular a todos sus seguidores. En su cuenta de Twitter anunció oficialmente que el próximo año lanzará un nuevo disco con un mensaje emocionante a su propio estilo: “Los rumores son ciertos. Nuevo disco ‘bloqueado y cargado’ para el 2021. No puedo esperar a que lo escuches”. Y eso no fue lo único que reveló la cantante y productora.

De acuerdo con NME, en una entrevista que tuvo con la revista Mojo, Clark dio un par de detalles sobre su sexto material discográfico. Entre ellos mencionó que las mayores inspiraciones que recogerá su próximo trabajo son los “discos de principios de los años 70 de Stevie Wonder y también la música de Sly & the Family Stone”, dos de los artistas a los que más ha escuchado en toda su vida, pues afirma haberlos estudiado de pies a cabeza.

The rumors are true. New record “locked and loaded” for 2021. Can’t wait for you to hear it.

cc: @MOJOmagazine

— St. Vincent (@st_vincent) December 15, 2020