¡Checa el cover que St. Vincent y Dave Grohl hicieron a “Piggy” de Nine Inch Nails!

Se acerca la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll de este año y la promoción del evento anda con todo. Depeche Mode, The Notorious B.I.G., Whitney Houston, The Doobie Brother, T. Rex y Nine Inch Nails son los artistas clase 2020 que recibirán el reconocimiento para unirse a este prestigioso museo.

Precisamente, el grupo comandado por Trent Reznor ya comenzó a recibir homenajes previos a dicha ceremonia. St Vicent y Dave Grohl acaba de revelar su colaboración con la que coverean “Piggy”, uno de los temas emblemáticos del segundo álbum del grupo de música industrial.

St. Vincent y Dave Grohl se juntan para un cover de NIN

Ver a St Vincent colaborar con Dave Grohl para hacer homenajes a artistas emblemáticos de la década de los 90 no es nada nuevo en realidad. Por allá en el lejano 2014, la compositora y el líder de Foo Fighters interpretaron “Lithium” junto con los demás miembros restantes de Nirvana, esto como parte de la ceremonia de inducción de la icónica banda de grunge al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Pues parece a este combo ganador le gusta la fórmula de juntarse para participar en cualquier asunto relacionado con dicha ceremonia. Ahora, Annie Erin Clark -nombre real de la compositora- y el reconocido baterista se unieron para echar el cover de “Piggy”, una de las canciones más recordadas del disco The Downward Spiral (1994) de Nine Inch Nails.

Para este nuevo track, la cantante invitó a Dave para que se encargara de la grabación de la batería. La pista destaca por su producción más orgánica en la que los efectos de eco son uno de sus sellos principales, por supuesto además de la voz de Annie y la potente percusión de Grohl. En un comunicado recogido por Consequence of Sound, St Vincent reveló que la canción es una de sus favoritas de de NIN de siempre e incluso la catalogó como una especie de reggae con toques tenebrosos.

“Sigue siendo una de mis canciones favoritas de Nails hasta el día de hoy… cuando desmonté esta canción para cubrirla, me tomó mucho tiempo comprender realmente la inmensidad del ritmo. Es un reggae industrial oscuro, musculoso, pero nunca tan distorsionado como lo imaginas… Hicieron que algo complicado pareciera fácil y tomaron decisiones sonoras grandes y audaces”.

También puedes leer: Las 10 mejores ceremonias de inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll (parte 1)

El Salón de la Fama y Amazon lanzan serie de covers

El cover de St Vincent y Dave Grohl a Nine Inch Nails no es el único que se lanza con motivo de la próxima ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll. Amazon preparó una serie de covers para promocionar el evento. De manera exclusiva, la compañía tiene en su plataforma una versión de “What a Fool Believes” de The Doobie Brothers hecha por Real Estate, una de “Enjoy the Silence” de Depeche Mode realizada por Eyelids y una de “Cosmic Dancer” de T. Rex en manos de The Kills, entre otras.

La nueva ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre a las 7:00 pm hora de México (8:00 pm ET) y se transmitirá en HBO Max. Algunos de los invitados de lujo serán el propio Dave Grohl, Iggy Pop, Puff Diddy, Adam Levine, Chris Martin, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron y St Vincent. En este enlace puedes conocer más detalles sobre la transmisión del evento.