¿La canción “Stan” de Eminem está basada en una historia real?

El pasado domingo 13 de febrero Eminem dio bastante de qué hablar gracias al show de medio tiempo en el Super Bowl LVI, evento donde estuvo acompañado de Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent y Anderson .Paak, y el cual volvió memorable gracias al gesto que realizó durante su participación.

La verdad es que Eminem es uno de los artistas más famosos en el mundo del hip-hop y la música, sin embargo, su aparición en el Super Bowl nos demostró que la gente tiene muy presente sus rolas a pesar de los años, pues algunas aún suenan en plataformas de streaming a pesar de que salieron hace más de 20 años.

La historia detrás de “Stan” de Eminem

Para que se den una idea de lo que hablamos, luego del show de medio tiempo Forbes reportó que la canción “Lose Yourself”, que se estrenó en 2002, le dio a Eminem más de 650 mil nuevas reproducciones después del evento deportivo, dejando muy claro que el rapero estadounidense sigue en el corazón de sus fans.

Y hablando de canciones “viejitas” de Eminem hace poco volvimos a escuchar la rola “Stan”, una que se estrenó en 2000 como uno de los sencillos del famoso The Marshall Mathers LP y la cual se volvió tan famosa que en el 2017 la palabra “Stan” fue incluida en el Oxford English Dictionary para referirse a “un fanático demasiado entusiasta u obsesivo de una celebridad en particular”.

Para realizar este track en particular, Eminem sampleó la canción “Thank You” de Dido y casi lo hizo aplicando la de “más vale pedir perdón que permiso”, pues el rapero primero realizó su pieza musical y después le avisó a la artista londinense a través de una carta que llegó al correo de Dido sin previo aviso.

“Recibí esta carta de la nada un día”, comentó Dido en una entrevista a MTV en el año 2000. “Decía: ‘Nos gusta tu álbum, hemos usado esta pista. Espero que no te importe, y espero que te guste’. Cuando me enviaron [‘Stan’] y lo puse en mi habitación de hotel, dije: ‘¡Guau! Esta canción es increíble'”, detalló la cantante.

La canción cuenta la historia trágica de un fan obsesionado con Eminem

Según las versiones de Dido, Eminem llegó a descubrir “Thank You” gracias a dos personas. La primera pudo haber sido su ingeniero de audio quien le mostró la canción, y la otra (que al parecer es la versión más certera) es que el productor que trabajaba con Eminem en ese entonces, Mark The 45 King, tenía la canción de Dido en una de sus cintas.

La participación de Dido no quedó sólo en un sampleo, pues la cantante británica también aparece en el video oficial de “Stan” donde interpreta a novia del protagonista, un sujeto que se obsesiona con Eminem y quien termina asesinando a su esposa embarazada y a sí mismo después de ver que su ídolo no le contestaba las cartas que le escribía.

El tema del video fue bastante fuerte en ese entonces y provocó que varios fans del rapero comenzaran a preguntarse si “Stan” estaba basado en un personaje real. Y es que como Eminem suele plasmar en sus canciones los sucesos de su vida, algunos pensaron que en algún punto de su carrera vivió esta desagradable experiencia.

La duda no es tonta considerando que en foros de Reddit algunos sí creen que Stan fue real y Eminem tuvo un acosador. Sin embargo, debemos decirles que eso no es más que una mentira (o algo así), pues aunque el concepto de la canción y el video están basados en algo que vemos en la vida real hoy en día, no es necesariamente una experiencia personal de Marshall Bruce Mathers II.

Algo que no ocurrió en la vida real (o no de manera exacta)

Eminem escribió “Stan” inspirado en la parte de “Thank You” donde Dido dice “But your picture on my wall it reminds me that it’s not so bad” (pero tu foto en la pared me recuerda que no es tan malo). Lo hizo mientras fumaba un poco de hierba con su productor y con la intención de darle un mensaje a un mensaje a los fanáticos que le habían escrito cartas para reclamarle por las letras violentas de su The Slim Shady LP (1999).

“Cuando escuché ‘tu foto en mi pared’, pensé ‘Oye, esto podría ser sobre alguien que me toma demasiado en serio’. Así que sabía sobre lo que iba a escribir antes de escribirlo. Muchas veces, cuando escribo canciones, veo visiones de todo lo que escribo. Esta era una de esas.”, indicó Eminem en el año 2000 al contar cómo realizó “Stan”.

La rola con Dido se convirtió en un tremendo hitazo, tanto que la revista Rolling Stone la puso en el lugar número 290 de su lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempo. Y como dato curioso, la historia de Stan no paró con su muerte, pues en 2013 Eminem lanzó “Bad Guy”, donde el hermano de Stan se venga por la muerte del protagonista del video. ¿Lo sabían?