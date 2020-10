Stevie Nicks regresa después de seis años con una rola junto a Dave Grohl

Oh, bendita música, ¿qué haríamos sin ti en estos momentos? Puede que por ahora no tengamos conciertos ni festivales en los que es muy difícil ver a nuestros artistas favoritos tocando en vivo, pero no podemos quejarnos porque en todos estos meses hemos escuchando un montón de rolas nuevas. Muchos han aprovechado el encierro para preparar su esperado regreso, pero muy pocos volvieron por la puerta grande como Stevie Nicks.

Después del video viral del tiktoker ‘cholo’, el nombre de Fleetwood Mac ha estado por todos lados, con personas de todo el mundo escuchando a esta gran banda en plataformas digitales. Sin saberlo o quizá sí, aprovechando el fenómeno que son en internet , era el momento ideal para que la excantante de la banda anunciara con bombo y platillo que volvía después de seis años de silencio, y lo hizo de una forma muy peculiar.

Stevie Nicks regresa… ¿con Dave Grohl?

Hace algunas semanas, Stevie Nicks reveló que lanzaría 24 Karat Gold the Concert, un disco en vivo que se grabó durante la gira del mismo nombre que armó entre 2016 y 2017 que llegará a nosotros el próximo 30 de octubre, pero esa no es la única sorpresa que tiene para nosotros. Resulta que tras esperar por un buen rato, la cantante estrenó “Show Them The Way”, una canción muy especial por diferentes motivos.

Para empezar y como lo mencionamos antes, es su primera rola en casi seis años. Pero quizá lo más interesante es que para grabar este tema, Stevie contó con grandes de la música; Greg Kurstin, quien ha trabajado con artistas como Lily Allen, Kelly Clarkson, SIA –y se llevó seis Grammy por el 25 de Adele– está en la producción, y uno de nuestros músicos favoritos, el querido Dave Grohl está detrás del bombo tocando la batería.

La rola tiene un mensaje muy importante para estos momentos

Esta es una canción con el clásico sonido de Stevie Nicks pero modernizado para el 2020, donde su voz suena espectacular y nos habla de algo importante: encontrar paz y unión en un momento político y social como el que estamos viviendo a través de la música, algo que sin duda necesitamos todos después del caótico año que nos ha tocado enfrentar y que a pesar de estar en los últimos meses, parece no terminar.

De acuerdo con Pitchfork, la letra de esta rola está inspirado en un sueño que la cantante tuvo antes de las elecciones presidenciales de 2008 en donde participaban Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Bobby Kennedy y John Lewis. “Esta canción es realmente una oración. Esta canción es una oración para que la gente se una. Una oración para que la gente se reúna” dijo Nicks al respecto.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo e inicien el día bien y de buenas escuchando a continuación “Show Them The Way”, la nueva rola de Stevie Nicks junto a Dave Grohl: