Lo que necesitas saber: La primera entrega de regalías no es nada comparado con lo que esperan recibir los excompañeros de Sting, ahora que, además, van por las regalías por descargas y reproducciones en streaming

En agosto de 2025 nos enteramos de este pleito que augura que no habrá reunión de The Police… o quién sabe, quizás Sting lo piense más, ahora que ha tenido que desembolsar más de 800,000 dólares a sus excompañeros. Nomás en puras regalías de The Police… pero faltaría muuuuucho más.

Copeland y Stewart piden 10 millones de dólares

De acuerdo con la BBC, Sting pagó el monto tras haber reconocido ante el Tribunal Supremo de Londres de que, la mera verdad, había pagado regalías inferiores a sus excompañeros de banda, Andy Summers y Stewart Copeland.

Con tal declaración del buen Gordon Matthew Thomas Sumner (o sea, Sting), ya nomás fue necesario que Summer y Copeland hicieran los respectivos trámites legales para comenzar a recibir el dinero. Aunque, recordemos, ellos calculan que se les debe entre 2 y 10 millones de dólares.

The Police / Foto: Facebook/the police (Danny Quatrochi)

Según reporta BBC, tras la audiencia del miércoles 14 de enero, los abogados de Stewart Copeland y Andy Summers creen que el pago total que deberá hacer Sting podría alcanzar los 8 millones de libras, es decir, más de 10 millones de dólares.

Excompañeros de Sting piden regalías por descargas y reproducciones en streaming

En septiembre pasado, cuando se hizo formal la demanda contra Sting, los ex de The Police aseguraron que, aunque no aparecen en los créditos de las canciones, en 1977 se realizó un acuerdo en el que se estableció la distribución de los ingresos.

Sting and Andy at the Palladium, New York in 1979 / Foto: Facebook/thepolice (Ebet Roberts)

En dicho acuerdo se asentó que, cuando un miembro de The Police recibiera ingresos por alguna composición, compartiría el 15% con los otros dos miembros de la banda… sin embargo, Sting no respetó dicho acuerdo.

Aunque no presentes en la audiencia, Copeland y Summers avisaron que presentarán más pruebas para que el juez ordene el pago de regalías correspondientes por descargas y reproducciones en plataformas streaming… a la luz de que ya casi no se venden discos, pero lo digital pesa. Esto haría que la suma que deberá pagar Sting supere (por mucho) los 10 mdd.