En estos días en los que no tenemos certeza de lo que es lo que pasará con los conciertos en vivo por la contingencia que hay en el mundo por el coronavirus, miles de artistas han decidido dar conciertos vía streaming, aprovechando que la tecnología nos une en estos tiempos. Por acá les hemos contado sobre un montón de músicos que se están rifando para mantener el contacto con sus fans y otros como Elton John que están planeando presentaciones virtuales con fines benéficos y ahora Twitch ha decidido unirse haciendo lo propio.

La popular plataforma para hacer live streams está poniendo su granito de arena en estos momentos, aunque lo que están planeando es algo que de plano no hemos visto hasta la fecha. Este 26 de marzo anunciaron que llevarían al mundo Twitch Stream Aid, un evento en el que planean reunir a músicos, deportistas y personalidades del mundo gamer con un fin en común, entretener a muchas personas alrededor del mundo y a la vez ayudar a combatir al coronavirus.

Twitch Stream Aid goes live March 28 at 9am PT.

Stars from the worlds of music, gaming, and sports are coming together to benefit the COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO.

See the full lineup and learn more: https://t.co/dBUjviw9gL pic.twitter.com/3E1zViJQSi

— Twitch (@Twitch) March 26, 2020