Luego de que el brote del coronavirus COVID-19 –el cual hasta el momento tiene 41 casos confirmados en nuestro país– amenazara a la edición número 21 del Vive Latino, finalmente y ante todo pronóstico este 14 y 15 de marzo se llevará a cabo el evento musical que año con año recibe a miles de fans de la música, mismos que este año se reunieron en el Foro Sol para disfrutar de artistas como Guns N’ Roses, The Cardigans, 31 Minutos, Vicentico, The Rasmus, Los Tucanes de Tijuana, entre otros.

Estas son las medidas de prevención que ha puesto en marcha el #ViveLatino 2020 https://t.co/tYcI47DoC8 — Sopitas (@sopitas) March 14, 2020

Claro que ante la situación sanitaria que nuestro país comienza a enfrentar, muchos decidieron mejor no jugarle al listo y se quedaron en casita con ganas de ver a todas las bandas que forman parte del cartel del Vive Latino de este año. Si ese fue tu caso, quizá no todo está perdido, ya que podrás disfrutar de los actos del festival de este año a través del streaming del Vive Latino. ¡Desde la comodidad de tu casa!

Así es, a través su canal de Youtube, Vive Latino ha puesto a disposición de los fans dos canales de streaming donde pueden ver los actos que se presentarán en el escenario Escena Indio (donde se presentarán bandas como The Cardigans y Andrés Calamaro), así como en el Escenario Telcel (en el que tocarán The Rasmus, Ed Maverick, Los Tucanes de Tijuana, etc.).

Acá les dejamos los canales de transmisión del día Sábado en el Vive Latino:

Y acá el del día domingo (para que le vayas echando un ojo a los actos de mañana y no se te pase ninguno):

¿Y ustedes qué actos musicales no se van a perder a través del streaming del Vive Latino? ¡Preparen las palomitas!