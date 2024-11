Lo que necesitas saber: La guitarra Gibson Les Paul Florentine Silver Sparkle fue vendida por Noel Gallagher en 2001, pero se volvió legendaria en 1997

Noel Gallagher está cerca de volverse a presentar con Liam en el regreso de Oasis, naturalmente todo lo que venga de la banda va a ser una sensación, incluyendo la subasta de objetos tan valiosos como una guitarra de Noel.

Foto: PropstoreAuction

Subastan guitarra de Noel Gallagher

Pero no, no se trata de cualquier guitarra, hablamos de la Gibson Les Paul Florentine Silver Sparkle, descrita alguna vez por el mismo Noel como la mejor del mundo: “No es una de las mejores guitarras, es la mejor guitarra”, dijo por allá de 1997 para un artículo de la revista Spin.

La guitarra es única en el mundo, pues la fabricaron especialmente “a la medida” de Noel Gallagher, y la llevó en distintas presentaciones emblemáticas, como Tibetan Freedom Concert en Nueva York, y también fue protagonista del documental de la BBC Right Here, Right Now. Con esa guitarra, Noel Gallagher grabó el álbum Be Here Now y lo acompañó en la gira mundial de ese mismo disco. Vaya, una auténtica reliquia para fans de Oasis y de la música en general.

Foto: PropstoreAuction

La guitarra se vendió por 226 mil libras

Les Paul Florentine fue puesta a la venta por la casa de subastas Propstore, como parte de una venta de varios días con otros “recuerdos” de Oasis. La venta concluyó este viernes, 15 de noviembre, y se estimaba que podía alcanzar entre 200 mil y 400 mil libras.

Noel Gallagher vendió su guitarra en el 2001, a través del New Kings Road Vintage Guitar Emporium, y fue subastada con su estuche original, el cual tiene una plantilla de Oasis y un sticker de “Metalheadz”.

Foto: PropstoreAuction

También incluyen una carta de procedencia de New Kings Road Vintage Guitar Emporium, un póster enmarcado de Right Here, Right Now, y un folleto con fotos de revistas y periódicos donde apareció.

“La guitarra se mantiene en muy buenas condiciones, con ligeras grietas horizontales en la capa de barniz del cuerpo y un ligero desgaste en los componentes niquelados”, señaló la casa de subastas.

De acuerdo con la propia BBC, la guitarra de Noel Gallagher se vendió en 226 mil 800 libras, que equivalen a 286 mil dólares y a más de 5 millones 822 mil pesos mexicanos. ¡Qué locura!

Foto: PropstoreAuction

