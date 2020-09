Sufjan Stevens estrenó ‘The Ascension’ y el internet está enloqueciendo

Dicen por ahí que para el mal tiempo no hay nada como poner buena música, y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo. A pesar de todo lo que a diario leemos en las noticias sobre lo que está pasando en el mundo, un montón de artistas están usando este momento para inspirarse y así componer rolas para alegrarnos el día, pero hay algunos otros que en medio de esta situación han decidido volver tras años de ausencia, como el buen Sufjan Stevens.

Desde 2015 con el estreno de Carrie & Lowell, el músico estadounidense detuvo un ratito su carrera para trabajar en un par de proyectos interesantes. Quizá el más importante fue cuand compuso la banda sonora de Call Me By Your Name, la cinta de Luca Guadagnino y que gracias a una de esas rolas, “Mystery Love” se llevó una nominación al Oscar en 2018 a Mejor Canción Original, premio que terminó perdiendo frente a “Remember Me” de Coco.

Sufjan Stevens regresa con ‘The Ascension’

Pero después de todo esto, Sufjan Stevens se alejó un poco para comenzar a pensar en su propia música. Es por eso que hace un par de semanas y para sorpresa de muchos anunció que tras cinco años de espera, volvería con un nuevo material discográfico llamado The Ascension, su doceavo álbum de estudio con el cual viene a recordarle al mundo por qué es uno de los artistas contemporáneos más talentosos e importantes.

Para promocionarlo, lanzó algunas canciones. La primera de ellas fue “America”, un tema que por supuesto tiene en su letra referencias a todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en medio de protestas sociales y la elección a la presidencia de noviembre. Más tarde estrenó “Videogame”, la cual es mucho más amable con un beat misterioso y en la que habla sobre la forma en que idealizamos a las personas gracias al internet.

Por fin está disponible su nuevo disco

Por último y no menos importante, una semana antes del lanzamiento de The Ascension, Sufjan Stevens estrenó un sencillo más llamado “Sugar”, que dejó a los fans y a la crítica con las expectativas altas de escuchar completito su nuevo disco. Pero después de aguantar un buen rato, este 25 de septiembre ya está disponible en plataformas digitales el nuevo álbum de este musicazo y es justo lo que necesita su viernes.

A través de 15 canciones y durante 80 minutos, Sufjan nos lleva por diferentes sonidos y sentimientos, pasando de la emotividad a la esperanza, de la reflexión a la crítica en cuestión de segundos. Musicalmente hablando este disco es impecable, como siempre, aunque acá deja de lado esa faceta acústica para explotar por completo uno de sus fuertes, los ritmos electrónicos, que van desde la melancolía hasta la locura completa (tú sabes de quien “Ativan” hablamos) a través de espectaculares sintetizadores.

Si aún no escuchan lo nuevo de este musicazo, no se preocupen, que a continuación les dejamos The Ascension para que lo escuchen completito:

¿Qué dijo el internet sobre lo nuevo de Sufjan?

Sufjan Stevens es de esos artistas que conectan a la perfección con el público, gracias a la sinceridad de sus letras y sobre todo por la música tan interesante que compone. Es por eso que era de esperarse que los fans hicieran lo posible para escuchar todas las rolas en cuanto saliera el disco y por supuesto que reaccionaron ante el estreno de este álbum, con todos coincidiendo que está elevándolos sin necesitar la hierbita vaciladora.

Pero basta de hablar, mejor les dejamos a continuación los mejores memes y reacciones que nos dejó el estreno de The Ascension, uno de los álbumes que más emoción causan en la industria musical porque es el regreso de un artista que desde hace un par de años, es de los más innovadores dentro de la industria musical:

