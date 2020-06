El futuro es hoy: Un sujeto recrea la canción “Blinding Lights” de The Weeknd con ayuda de su iPhone

A lo largo de su trayectoria The Weeknd ha acumulado varios éxitos musicales, sin embargo, no es una mentira que ninguno de ellos se ha comparado a lo que hoy vive la canción “Blinding Lights”, la cual con sus teclados electrónicos bien ochenteros y su ritmo acelerado, logró conquistar las listas de popularidad e incluso, llegar a plataformas populares como TikTok, en donde incluso los usuarios le han creado un baile viral (neta).

Pero el evidente éxito de “Blinding Lights” no sólo ha motivado a muchos a hacer algo de ejercicio durante la cuarentena (ya de a perdis bailar tantito cuando la escuchamos), también ha orillado a algunos a recrear los sonidos de la canción con ayuda de una aplicación llamada GarageBand, desarrollada por Apple Computer y la cual permite a los usuarios crear piezas de música y podcast.

A través de un canal de YouTube llamado “iSongs“, un usuario subió un video en el que paso a paso (y con una paciencia infinita que no tienen ni las jefecitas) va recreando el sonido de cada instrumento y estilo musical que escuchamos en la canción de The Weeknd, perteneciente a su más sencillo disco de estudio, After Hours (2020). ¡Y todo sólo utilizando su iPhone!

Pueden ver a continuación de lo que les estamos hablando:

Al parecer el sujeto de dicho canal es un master al utilizar “GarageBand”, pues en su perfil de YouTube tiene más videos en donde recrea otras canciones famosas como la de “Astronomia” (la que suena cuando los cargadores de ataúdes de Ghana hacen su chamba en los memes de internet), e incluso algunas piezas musicales famosas de artistas como Guns N’ Roses o hasta de Dr. Dre.

¿Acaso este es el punto para demostrar que prácticamente podemos hacer de todo a través del celular? Dejo el tema sobre la mesa y con “Blinding Lights” sonando de fondo.