Lo que necesitas saber: Melissa Lim reapareció y estuvo en uno de los conciertos de Oasis en Los Ángeles durante su gira de reunión.

“Talk Tonight” de Oasis es una de las canciones que Noel Gallagher suele tocar en su set acústico en los conciertos. Y aunque es una rola que podríamos considerar ‘infravalorada’ (entendiendo el enorme listado de hits de la banda), en realidad tiene una de las historias más interesantes.

Con el estreno del documental Supersonic hace ya unos años, nuevos detalles de la banda fueron revelados, entre ellos ese lapso de tiempo en el que Noel anduvo desaparecido después de un concierto muy desastroso en Whisky A Go Go de Los Ángeles en 1994, donde tuvo un altercado con Liam.

Esto amenazaba con una posible separación de la banda 15 años antes de la historia que todos conocemos.

Liam y Noel Gallagher en la época del ‘Definitely Maybe’. Foto: Especial

Aunque realmente, el mayor de los Gallagher fue de picarón a visitar a una chica que vivía en San Francisco. Esa experiencia lo inspiró para escribir “Talk Tonight”, un B-Side del single “Some Might Say” en 1995 que más tarde fue incluida en la edición deluxe de What’s the story (Morning Glory)… y que lo ayudó a reconsiderar su decisión.

Y ahora, con la gira de reunión de Oasis en marcha, les traemos la historia detrás de esa canción y Melissa Lim, la mujer que la inspiró, en el Almanaque Musical de Sopitas.com. Chequen la anécdota aquí abajo, en TikTok o en Instagram.

La historia de “Talk Tonight” de Oasis

Hace unos años, el San Francisco Chronicle se dio a la dura tarea de encontrar a la mujer que fue capaz de mantener unido a Oasis por quince años. Su nombre es Melissa Lim, y reveló una historia que todo fan debe conocer… ya que ella es la inspiración detrás de “Talk Tonight”

Después del concierto en el Whisky A Go Go, Noel estaba tan molesto que prefirió pasar una noche tranquila en compañía de Melissa en su departamento, en lugar de tomar unos tragos con sus amigos. Esto contó ella sobre su tiempo con Noel:

Le pedí que pasara, lo alimenté y traté de calmarlo. Él quería salir de la banda. Así que fuimos al parque Huntington para que despejara su mente, escuchamos un poco de música y fuimos a una tienda de discos.

San Francisco tiene la reputación de ser un lugar donde las bandas vienen a morir, como The Band y los Sex Pistols. No iba a dejar que eso pasara en mi guardia. Le dije ‘no puedes dejar la banda, estás en el borde de algo grande.

Una de las fotos de Melissa con Noel Gallagher. Foto: Especial.

La increíble actitud alivianada de Melissa, además de ayudar a que Oasis siguiera su camino y nos regalara grandes himnos posteriores a los días difíciles, no tuvo ningún problema con su relación a larga distancia. Siempre dejó en claro que eran sólo amigos, y que citó la frase “I won’t look back in anger”. ¿Habrá sido este el comienzo de la famosa canción?

Esta amable mujer no le guarda ningún rencor a Noel, pero asegura que si Keith Richards puede recordar el nombre del lechero que visitaba su casa cuando tenía 8 años, tal vez el “hombre potato” pueda hacer un pequeñito esfuerzo, no seas manchado Noel Gallagher.

“Fui parte de algo que marcó a mucha gente. Eso es lo suficientemente bueno”, dijo Melissa Lim

Melissa Lim reapareció en la gira de reunión de Oasis en Los Ángeles

Con la gira de reunión de Oasis pasando por Estados Unidos, la banda tocó en el Rose Bowl de Los Ángeles el 6 de septiembre del 2025. Entre la audiencia había estrellas de la talla de Billie Eilish, James Hetfield de Metallica, Leonardo DiCaprio, Salma Hayek, Paul McCartney y otros más.

Pero más allá delas luminarias, pronto se viralizó que la mismísima Melissa Lim estaba ahí… y ella misma lo confirmó con publicaciones e historias en su cuenta de Instagram. Sin duda, un momentazo que hace aún más especial la reunión de Oasis… ¿se imaginan lo que habrá sentido Melissa al escuchar “Talk Tonight” en vivo?