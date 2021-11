¡Tame Impala volvió a México para iluminar el cierre del Pa’l Norte 2021!

El Tecate Pa’l Norte resurgió en 2021 y en cierto punto, lo hace de la misma manera que Tame Impala. El proyecto musical liderado por Kevin Parker lanzó en 2020 el disco The Slow Rush, pero no pudo salir a promocionarlo por temas de pandemia. El festival regio corrió una suerte similar en su edición del año pasado con su cancelación… pero al final de cuentas, de una u otra manera, todo se juntó para que volviéramos a disfrutar de ambas partes al mismo tiempo.

Tras una racha poco afortunada en la que se pospuso su visita a México en diversas ocasiones, Parker y compañía decidieron que el 13 de noviembre en el Pa’l Norte debía ser el reencuentro con el público mexicano, y el show estaba puesto para ser irreal en el mejor sentido de la palabra.

“¿Cómo se sienten todos? ¿Andan bien?” preguntó Kevin, a quien se le notaba emocionado cada que hablaba. Y así, arrancó todo, con “One More Year”, “Nangs” y enseguida “Borderline” que comenzaban a levantar el ánimo de la gente desde las primeras notas. “Muchas gracias”, decía Parker para luego continuar con “Mind Mischief” y aquí, justo como dice la canción, seguro que muchos ya estaban listos para que su vida explotara… al menos por ese momento.

Kevin Parker no paró de darle amor a México

Kevin Parker no se guardó nada cuando se trató de conectar con su público. “¿Cómo están, Monterrey? ¿Andan bien? Mírense, ustedes son hermosos” dijo el compositor asombrado por la cantidad de gente, banderas y gritos que se escuchaban. Y entonces vino “Breathe Deeper”, con la que el espectáculo sonoro se elevaba a otro nivel de la mano de la iluminación y los efectos visuales psicodélicos que adornaban las pantallas y el escenario Tecate Light. Hipnótico por todos lados y épico a más no poder.

Lo siguiente fue un vistazo a los primeros trabajos de Tame Impala con “Why Won’t They Talk To Me?” repleto de psicodélica retro. Pero nada de eso se comparaba con lo que vendría enseguida… “¿Listos para la siguiente canción? ¿Seguros? Báilenla tanto como quieran”, dijo Kevin para luego echar a andar “Elephant”, por mucho una de las mejores interpretaciones del set. Todos marchaban de maneras diferentes pero extrañamente coordinados a través del característico y poderoso riff. Y ya ni se diga el alucinante juego de luces que acompañó la canción. Imposible contar cuántos “¡No mam*s!” se escucharon entre la gente tras la rola.

Un poquito de calma vino con “Lost In Yesterdays” y “Apocalipse Dreams”. En este punto, podemos decir que Kevin conoce bien a sus seguidores, tanto que sabe cómo llevarlos de los momentos más relax hasta los más alocados. Y esto, lo decimos precisamente porque con “Let It Happen”, los gritos se desataron con todo. Lo mismo con “Feels Like We Only Go Backwards” que aunque es una canción tranquila, puso a todos como locos como el clásico que es de Tame Impala.

Como dijimos, Kevin Parker no dudó nunca en demostrar su cariño por México e incluso hizo la promesa de volver tan pronto como sea posible: “Solo quiero decir que estoy muy agradecido de estar en México. Por fin estamos de regreso… México es uno de mis países favoritos y estoy agradecido de que estén aquí con nosotros“. Mucho amor mutuo entre Parker y todos los asistentes en tierras regias.

Tame Impala iluminó la noche

Y es que si algo hizo de esta una presentación especial, fue el acercamiento de Kevin con la gente. Al frente de la pista, había un buen grupo de fans que cada que podían, intentaban llamar la atención del vocalista y lo lograron. Eso sí, el buen Kevin por ahí les respondió que no lograba escuchar bien lo que pedían, pero al menos lo intentó, nos consta.

Llegó entonces el momento de desamor con “Eventually”, esa rolita que aunque es demasiado buena, nadie querría dedicar o que le dedicaran. No lo sabemos con certeza, pero la verdad por ahí se veía que a varios les calaba duro este temazo. Ouch!

El regreso de Tame Impala a México no defraudó en nada. Las luces, los efectos visuales, la energía de la gente, Kevin Parker y el innegable talento que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la música alternativa de los últimos años… todo se juntó de forma espectacular para que los australianos hicieran suyo el cierre del Pa’l Norte.

Un regreso emotivo y espectacular para todos

Por ahí, un “olé, olé. Kevin, Kevin” se escuchó y sin duda, funciona como prueba de todo lo que les contamos. Tras la intensa porra y el coro de la gente, Tame Impala se acercó al final de su set con “The Less I Know The Better” y ya se imaginarán la que se armó con el público.

¿Una canción más? Pues va. “New Person, Same Old Mistakes” fue el cierre de la banda en tierras norteñas, con la mira puesta ahora en CDMX y Guadalajara. Y debemos decirlo: el regreso a los festivales, con la vuelta de Tame Impala y todo el camino espectacular que significó Tecate Pa’l Norte, no pudo ser mejor. Qué bien se siente estar de vuelta en esto.