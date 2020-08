Tame Impala lanzó en nuevo video de “Is It True” y atrapa a Kevin Parker en los noventa

Uno de los regresos más esperados del año sin duda fue el de Tame Impala. Desde finales de 2019 estuvieron presentando su último disco The Slow Rush con grandes sencillos como “Borderline”, Patience”, “It Might Be Time” y “Lost In Yesterday”. Todas ellas llegaron en forma de álbum en febrero del 2020 junto con “Is It True”, rola que hoy es acompañada por un video sin ser uno de los sencillos principales.

“Is It True”

El video de Tame Impala presenta el tipo de imágenes psicodélicas que esperarías del proyecto australiano, con el líder Kevin Parker interpretado en animación por computadora de la vieja escuela. Así como la canción con sus sintetizadores robotizados al estilo de los 90, todo el video mantiene esa línea para meternos a la mente de Parker aún más profundo.

Así como cientos de bandas, Tame Impala estaba listo para embarcarse en una gira mundial detrás de The Slow Rush antes de verse obligado a cancelar sus fechas debido al COVID-19 en la primera parte del año. Ahora bien, hablando específicamente de México, su concierto en el Foro Sol sigue programado. Sin embargo, todo indica que es cuestión de tiempo para que se cancelen o recorran hasta el próximo año.

En otro tipo de actividad para Kevin Parker, el australiano compartió recientemente un nuevo remix de “Guilty Conscience” de 070 Shake, así como una interpretación acústica de “On Track”.

Recientemente y con complicidad de sus millones de fans alrededor del mundo, el álbum de 2015 de Tame Impala, Currents, ha sido certificado oficialmente Platino por la RIAA. Currents es el primer disco de Tame Impala de larga duración en lograr esa hazaña, aunque su sencillo “The Less I Know the Better” ha sido certificado con doble platino.