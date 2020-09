¡Sorpresa! Ya tenemos nueva fecha para el concierto de Tame Impala en el Foro Sol

Este 2020 parecía un año prometedor lleno de increíbles conciertos, pero el coronavirus se extendió por el mundo y todo quedó cancelado. Todos los artistas que estaban listos para llegar a México en este año tuvieron que agendar y reagendar una vez tras otra, dejándonos a la espera y con la incertidumbre de qué pasaría con nuestros boletos.

En ese sentido, Tame Impala fue uno de los actos que más nos mantuvo a la expectativa y finalmente parece que finalmente tenemos la certeza de una fecha oficial para su llegada al país. Después de varios meses y diversas vueltas a la agenda, el proyecto liderado por Kevin Parker anunció el día que llegarán al escenario del Foro Sol en 2021.

Tame Impala tomará el Foro Sol en el verano de 2021

A través de las redes sociales de la promotora de conciertos Eco Live, se reveló que la nueva fecha para el show del grupo australiano será el próximo jueves, 22 de julio. Si ya tenías tu boleto desde los primeros anuncios, no te preocupes: la productora de conciertos detalló que serán válidos para esta presentación.

Si no tienes tu boleto aún, también estás de suerte porque la venta se acaba de reabrir al público. Así que, si no hay más malas sorpresas para el próximo año, por fin podremos presenciar a la agrupación de Parker entonar sus clásicos como “Mind Mischief”, “The Less I Know the Better”, “Apocalypse Dream” y “Let It Happen” junto con los nuevos tracks de su reciente disco The Slow Rush, que se publicó apenas en febrero pasado.

Clairo se baja del cartel

El concierto originalmente se planeaba como parte de la gira mundial que Tame Impala realizaba para promocionar su disco The Slow Rush que ya había levantado el ánimo con canciones como “It Might Be Time”, “Boderline” e “Is It True?”. Para el evento, la banda originaria de Perth invitó a MGMT -viejos conocidos a los que les abrían conciertos en 2010- y Clairo, una de las caras jóvenes más interesantes de la música alternativa.

Tras darse a conocer la cancelación de la fecha original del concierto programado para marzo -ya sabes, por el coronavirus-, este se recorrió hasta septiembre de este mismo 2020 y los artistas invitados seguían incluidos en el cartel. Sin embargo, con la nueva fecha pactada para julio de 2021, también se anunció que Clairo ya no formaría parte del evento. Al menos tenemos la esperanza de que joven carrera de Clairo le permitirá regresar a México en otra ocasión.