La primera noche de Taylor Swift en México: El concierto más ruidoso de 'The Eras Tour'

¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre la conexión del público con su artista favorito? Lo más probable es que lo hayan leído en muchísimas reseñas de conciertos. Sin embargo, estamos seguros que nadie ha logrado unión tan grande como la que se sintió entre Taylor Swift y los swifties de México durante su primera presentación en nuestro país.

Para nadie es un secreto que los conciertos de la cantautora estadounidense eran, sin temor a equivocarnos, los más esperados del año. Y es que no es para menos, pues hablar de Taylor es mencionar a la artista pop más grande e importante de los últimos tiempos, que durante años parecía que no tenía intenciones de venir a nuestro país.

Por fin se nos hizo ver a Taylor Swift en México/Foto: Stephania Carmona

Sin embargo, después de tanto tiempo de incertidumbre, Taylor Swift por fin decidió venir a México con cuatro fechas sold out en el Foro Sol de la CDMX como parte de su The Eras Tour, la gira con la que está festejando sus 17 años de carrera y repasando lo mejor de los 10 discos que ha publicado hasta la fecha.

Por supuesto que el hype de estos conciertos estaba por los cielos, pues este tour además de contar con una producción alucinante, va que vuela para convertirse en el más exitoso de la historia. Sin embargo, podemos decirles que cualquier expectativa que teníamos, Taylor la superó y por mucho con el show que nos dio.

Los swifties armaron una comunión nunca antes vista

Como era de esperarse, miles de swifties –con los outfits más producidos que hemos visto para un concierto– le cayeron desde temprano al Foro Sol no solo para agarrar un buen lugar o prever cualquier percance que se les cruzara en el camino, también estuvieron afuera del venue horas antes del concierto para convivir y pasarla bien entre ellos. Algo que la verdad, jamás había checado en un fandom.

Ya sea intercambiando/regalando los famosos friendship bracelets (las pulseritas de cuentas con detalles de Taylor Swift y su música) tomándose fotos, presumiendo sus ofnis o simplemente platicando sobre lo que esperaban para la noche. Los swifties armaron una verdadera comunión alrededor de su artista favorita que pocas veces se siente. Sobre todo con personas que en su mayoría, ni siquiera se conocían hasta ese momento.

No importa si eras fan from hell o solo ibas de acompañante, la vibra y actitud que traían todos simplemente te contagiaba y querías formar parte de ese curioso fenómeno que para comprenderlo necesitas vivirlo, porque no hay palabras suficientes que describan esa sensación y ambiente que armaron los swifties mexas previo al primer concierto de Taylor en nuestro país.

Sabrina Carpenter se encargó de abrir la noche

Poco a poco el Foro Sol se fue llenando y de repente, nos topamos con el enorme escenario de The Eras Tour, una monstruosidad de la que hablaremos más adelante. Sin embargo, a las 7 y cachito de la noche, las luces se apagaron y Sabrina Carpenter apareció para prender al público que esperaba impaciente a Taylor Swift.

Y aunque tuvo poquito tiempo de show, la joven cantante estadounidense se rifó como las grandes, en un set donde tocó 10 rolas y demostró que no tiene miedo a presentarse ante una multitud que como tal, no estaba ahí para verla (pues en todo momento se mostró contenta y hasta cotorreando con el público). Sin duda, Sabrina era el acto ideal para Taylor, pues nos dejó calientitos para lo que se venía.

Sabrina Carpenter fue un gran acto abridor para las fechas de ‘The Eras Tour’ en México/Foto: Stephania Carmona

Y después de mucha espera, apareció Taylor Swift

Luego de checar algunos videos de Taylor Swift por unos minutos, la megapantalla que trae la artista proyectó un reloj y contador hasta que, después de las 8 de la noche, el tiempo se agotó y apareció el intro de The Eras Tour, con el que arrancó una noche mágica con la que miles de swifties soñaron toda la vida.

Los bailarines de Taylor salieron al escenario y tras aventarse una coreografía completamente espectacular, se juntaron para que de la nada, apareciera la cantante en medio de la pasarela, logrando que el Foro Sol gritara como si no hubiera un mañana. Nada más no se cayó porque afortunadamente está bien construido.

Taylor Swift hizo un debut espectacular en México/Foto: Stephania Carmona

Taylor Swift inicia los conciertos de esta gira con la era de Lover, el primer disco en el que por primera vez, tuvo el 100% de los derechos de sus canciones, así que hace mucho sentido que esta sea la primera parte del show, pues a partir de ese momento, empezó a ser dueña por completo de su carrera artística.

Luego de escuchar rolones como “Miss Americana & The Heartbreak Prince” y “Cruel Summer”, Taylor saludó a sus swifties mexas y ya se imaginarán cómo estuvo la cosa, sobre todo porque recordó que esta era la primera vez que se presentaba en México, algo que todos los presentes llevaban años esperando y por fin se les cumplió.

Con “The Man”, Taylor Swift nos dio una probadita del impresionante show que trae y que veríamos en todo su esplendor a lo largo del concierto. Pues de la pantalla gigante, salió una enorme estructura de andamios donde se aventó con sus bailarines una coreografía digna de una puesta en escena de Broadway.

Justo antes de “Lover”, la cantante aprovechó para agradecerle a Sabrina Carpenter y se aventó unas palabras que volvieron loco al Foro Sol: “He soñado con tocar en Ciudad de México durante toda mi carrera, estoy muy emocionada. Y ahora que estoy aquí, puedo decirles que son hermosos. Muchas gracias por venir esta noche”.

Taylor se aventó un show audiovisual impresionante en el Foro Sol/Foto: Stephania Carmona

De ‘Lover’ pasamos a ‘Fearless’ y ‘evermore’

Con “The Archer” terminó la era de Lover, pero el concierto apenas iba empezando. Tras un breve cambio de vestuario (que por cierto, tuvo un montón a lo largo de todo el show), Taylor Swift volvió para recordar la época de Fearless, en un set que a pesar de ser breve, tuvo algunos de sus primeros éxitos masivos, como la rola homónima, “You Belong With Me” y por supuesto, “Love Story”

Después de esa parte, del escenario brotaron unos árboles que nos hicieron sentir en un bosque y eso solo significaba una cosa: que seguía la etapa de evermore. Taylor bajó un poco la intensidad de su presentación, pues tocó rolas más melancólicas y relajadas, como “willow” o “marjorie”. Pero fue en esta parte donde ocurrió el momento más frenético de la primera fecha de The Eras Tour en México.

Tras reconocer que los swifties presentes traían unos outfits espectacular, echarse un discurso donde nos recordó que debemos tolerarnos como seres humanos y antes de “champagne problems”, el público empezó a corear el nombre de Taylor durante casi tres minutos, al punto de que los gritos eran tan ensordecedores que la propia artista se veía impactada por lo que estaba pasando.

¡Esto está brutal! No me había tocado escuchar taaanto grito a ese volumen. Sin duda, uno de los momentos más ruidosos del Foro Sol y aquí la prueba. #TaylorSwift #MexicoTSTheErasTour pic.twitter.com/E18hsIIuAC — Sopitas (@sopitas) August 25, 2023

De plano, Taylor Swift tuvo que cortar amablemente a los swifties mexas, porque si no, eran capaces de seguirse durante el tiempo que faltaba de concierto. No exagero cuando digo que, probablemente ha sido el instante más ruidoso que el Foro Sol haya presenciado. Es más, fans de Estados Unidos opinaron lo mismo.

“tolerare it” fue la rola con la cerró la época de evermore, que daría paso a la era de Reputation, una de las más prendidas y densas de todo el concierto. Tras el intro, Taylor volvió con un traje negro espectacular para cantar “…Ready for It?” y sin duda, todos estábamos listos para lo que se venía, pero no para el espectáculo que montaría en este set.

Con esa canción en específico vimos lo asombroso que es su escenario y la producción que trae, pues cuando menos lo esperamos, Taylor comenzó a subir y bajar en plataformas que hacían diferentes formas… una cosa verdaderamente de locos y que hacen de The Eras Tour una experiencia audiovisual de admirarse.

Esto es escuchar "Look What You Made Me Do” del Era Reputation en vivo❤️ #taylorswift #erastour pic.twitter.com/5k7xvk0AId — Sopitas (@sopitas) August 25, 2023

Entre la locura de ‘Reputation’ y la melancolía de ‘folklore’

“Delicate”, “Don’t Blame Me” y “Look What You Make Me Do” conformaron la parte de Reputation, dando paso a la sección del concierto donde toca repasar Speak Now. Usando un vestido casi de princesa, Taylor Swift cantó “Enchanted” y “Long Live”, aunque dicha era terminó muy rápido (igual que Fearless).

Sin embargo, Taylor compensó la falta de canciones de Speak Now con Red, donde soltó hit tras hit como “We Are Never Ever Getting Back Together”, “I Knew You Were Trouble” o “All Too Well”, y también tuvo otro momento increíble (cuando la cantante le regaló su sombrero a una afortunada fan, la más envidiada de toda la primera noche.

Una enorme choza de madera con diferentes pisos se hizo presente en el Foro Sol y un ritual de baile por parte de los bailarines nos dejaba claaro que era el turno de adentrarnos a la era de folklore, donde Taylor nos contó que la idea de este disco (tanto de la música como del concepto) salieron por completo de su imaginación en plena pandemia. Y sí, aquí sonaron rolas que nos llegan al cora, como “betty”, “cardigan” y “august”.

De la calma pasamos a la locura con la época de 1989 (el disco que próximamente tendrá su Taylor’s Version), donde una vez más, la artista soltó el arsenal de éxitos, algunos que la convirtieron en la figura que es en la actualidad. Entre el fuego de “Bad Blood”, la buena vibra de “Shake It Off” y la icónica letra de “Blank Space”, se nos pasó volando este set.

El set sorpresa y el cierre del debut de Taylor Swift en nuestro país

Por supuesto que no podía faltar el set acústico sorpresa, donde Taylor dejó con la boca abierta a muchos porque tocó “I Forgot That You Existed” y “Sweet Nothing” con su guitarra y piano respectivamente. Y vaya que esto sorprendió a todos los swifties, pues era la primera vez que tocaba estas rolas en vivo. Además que al terminar, Swift se echó su ya clásico “clavado” hacia abajo del escenario, mostrándonos cómo supuestamente nadaba por debajo de la pasarela.

Se acercaba el final de la primera noche de Taylor en México, pero el cierre con la etapa de Midnights no decepcionó. Para que se den una idea, este set arrancó con “Lavender Haze”, pasando por “Anti-Hero” y acabando con “Karma”, en donde en medio de fuegos artificiales y una lluvia de papelitos, la cantante se abrazó con sus bailarines y agradeció al público por este concierto tan especial.

El set sorpresa de Taylor Swift en su primera noche en México no decepcionó/Foto: Stephania Carmona

Taylor nos dio uno de los conciertos más espectaculares que hayamos visto

Después de tantos años de espera (y que pensábamos que tenía olvidado este país), podemos decirles que todo eso tiempo valió por completo la pena, pues sin temor a exagerar, Taylor Swift nos regaló uno de los conciertos del año y de los más impresionantes que hayamos visto (y eso es decir mucho).

A lo largo de 3 horas y media, como ella misma lo dijo, nos aventamos un viaje lleno de nostalgia y melancolía por sus 17 años de carrera. En total fueron 45 las rolas que tuvimos chance de escuchar y la verdad, es que no tenemos queja con el setlist (quizá solo alguna que otra canción de su disco debut).

Taylor Swift nos dio uno de los shows más impresionantes que se hayan visto en mucho tiempo/Foto: Stephania Carmona

Taylor se veía completamente sorprendida, contenta, conmovida y emocionada por tocar por primera vez para sus swifties mexicanos, así. como por el recibimiento que le dieron. ¿Y cómo respondieron sus fans? Bueno, pues entregándose por completo en todas y cada una de las rolas.

De verdad, jamás hemos escuchado un público tan ruidoso, que vibrara junto a su artista favorita y que en su mayoría, coreara todas y cada una de las letras. Esa es la conexión de la que hablábamos al empezar este texto, algo único que los que estarán en las demás fechas también entenderán.

Algunos piensan que se exagera al decir que Taylor Swift es la industria musical. Pero con la primera fecha de The Eras Tour en México, nos quedó claro por qué la llaman así, pues nos entregó un show audiovisual que difícilmente podremos superar en un buen rato los que tuvimos chance de presenciarlo.

Setlist del primer concierto de Taylor Swift en México

“Miss Americana & the Heartbreak Prince” “Cruel Summer” “The Man” “You Need To Calm Down” “Lover” “The Archer” “Fearless” “You Belong With Me” “Love Story” “‘tis the damn season” “willow” “marjorie” “champagne problems” “tolerate it” “…Ready for It?” “Delicate” “Don’t Blame Me” “Look What You Made Me Do” “Enchanted” “Long Live” “22” “We Are Never Ever Getting Back Together” “I Knew You Were Trouble” “All Too Well” “the 1” “betty” “the last great american dynasty” “august” “illicit affairs” “my tears ricochet” “cardigan” “Style” “Blank Space” “Shake It Off” “Wildest Dreams” “Bad Blood” “I Forgot That You Existed” “Sweet Nothing” “Lavender Haze” “Anti-Hero” “Midnight Rain” “Vigilante Shit” “Bejeweled” “Mastermind” “Karma”

