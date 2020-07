Taylor Swift estrenó su disco ‘folklore’ y el internet anda llorando con él

Estos días de encierro, la gran mayoría hemos aprovechado el tiempo para ver todo el catálogo que hay en las plataformas digitales o ponernos al corriente con los discos que teníamos en espera. Sin embargo, y hablando en específico de los músicos, muchos otros han invertido muy bien los días de cuarentena para componer rolas mientras pueden volver a dar conciertos, pero quien nos dejó con el ojo cuadrado fue Taylor Swift.

Apenas el año pasado, la cantante pop volvió con Lover, un disco donde se liberaba y nos mostraba otra faceta en su carrera. Desde entonces, dio uno que otro concierto y presentación especial, y por el momento no tenía planes de trabajar en música nueva. Pero dadas las circunstancias, decidió poner manos a la obra para sorprendernos y expresar los sentimientos que la cuarentena la ha traído a través de canciones.

Así, de la nada, el pasado 23 de julio Taylor Swift anunció que lanzaría a la medianoche su octavo disco de estudio llamado folklore, y el cual llamó la atención por muchas cosas. La principal es que lo compuso completamente en estos días de encierro, pero también causó mucha expectativa porque contaba con grandes nombres que quizá no imaginábamos escuchar en un álbum suyo, Aaron Dessner de The National y Justin Vernon –mejor conocido como Bon Iver–.

Por si esto no fuera suficiente para que todos sus fans estuvieran emocionados, también aprovechó para estrenar el video de “cardigan”, el cual fue dirigido por ella misma y cuenta de nuevo con la participación del cinefotógrafo mexicano, Rodrigo Prieto. En él vemos a Taylor tocando la rola dentro de una cabaña, pero mientras avanza la historia se adentra a un mundo fantástico donde le pasa de todo, hasta quedarse a la deriva junto a su piano.

Afortunadamente para todos los que aman a Taylor Swift, no tuvieron que esperar una eternidad para que pudiera escuchar foklore. El disco es un conjunto de 16 canciones que tienen en común algo, todas suenan sumamente nostálgicas y llena de emociones, ya que la gran mayoría están compuestas al piano, lo que le da un toque melancólico y que le caerá bien a todos aquellos que andan tristes en estos días.

Por supuesto que en este álbum se siente por completo la influencia en la producción de Aaron Dessner, pues muchas rolas suenan al trabajo que ha hecho con The National en todos estos años. Y si se estaban preguntando qué onda con la colaboración con Bon Iver, debemos decirles que se agarren porque es una de esas rolas que les romperán el corazón aunque no anden por la calle de la amargura, pues ambos artistas combinaron sus estilos para mostrarnos una canción única.

Desde antes de que se estrenara el disco, Taylor Swift ya era tendencia porque a algún gracioso se le hizo buena idea armar unos flyers con la cara de la cantante como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) (POR ACÁ pueden checar qué onda con eso). Pero hablando específicamente de la música y de folklore, por supuesto que los fans no pudieron aguantarse y se echaron completito el álbum desde que salió.

Y claro, la mayoría opina lo mismo que todos, que este material es ideal para hacer la lloración y para sentirte sad aunque de plano no andes en ese mood, y hay quien dice que es el mejor disco del año. Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación las mejores reacciones al nuevo disco de Taylor Swift:

