Taylor Swift anda de gira por Australia y su paso por dicho país ha dado bastante de qué hablar. Ya sea por sus conciertos, la presencia de su novio, el jugador Travis Kelce, o el hecho de que Katy Perry asistió a uno de los shows y hasta cantó “Bad Blood”.

Aunque puede sonar como un artista que simplemente fue al concierto de otra, el hecho de que la cantante de “Firework” coreara dicha canción es más profundo de lo que parece. Tanto que para muchos fans esta es la señal oficial de que la pelea entre ambas llegó a su fin oficialmente.

Katy Perry y Taylor Swift en la edición 52 de los premios Grammy, en 2010. Foto: Getty Images

Katy Perry cantó “Bad Blood” durante el concierto de Taylor Swift en Australia

Sí, sí, sabemos que ambas aparecieron en el video de “You Need To Calm Down” que Taylor Swift lanzó en 2019 como uno de los sencillos del disco ‘Lover’, y desde entonces la rivalidad entre los ‘swifties’ y los ‘Katycats’ disminuyó considerablemente.

PEEERO, parece que Katy Perry finalmente dejó algún tipo de resentimiento atrás en su rivalidad con Taylor Swift. Una que comenzó por allá del 2012 y donde hubo de todo: indirectas en Twitter, referencias de una a la otra en shows en vivo y más.

Katy Perry y Taylor Swift eran amigas hasta que ocurrió un malentedido en 2013. Foto: Getty Images

Acá hacemos un repaso por la pelea entre Taylor Swift y Katy Perry

Justo para celebrar este hecho histórico –que no tenía tanta repercusión desde el Abrazo de Acatempan en 1821–, acá les contamos cómo empezó la disputa entre Katy Perry y Taylor Swift, misma que dio paso a rolas como “Bad Blood” y “Swish Swish”.

Viajemos al 2012, ese año donde las personas estaban obsesionadas con los ‘mostachos’ y usaban apps como Rétrica para tomarse fotos. Bueno, pues ese fue también el año en el que Taylor Swift lanzó su canción “Dear John”, que la cantante escribió a su ex, John Mayer.

Si bien nunca ha sido un secreto que Tay-Tay usa sus rupturas como inspiración para crear varias de sus canciones (para nada es queja), justamente en ese año el cantante estadounidense comenzó a salir con Katy Perry.

A pesar de que uno podría pensar que el pleito entre ambas artistas fue por el hombre en cuestión (porque antes de eso ambas se llevaba bien y hasta se saludaban de beso en el cachete en entregas de premios), la realidad es que fue en 2013 por motivos laborales. En concreto, gracias a tres bailarines: Lockhart Brownlie, Leah Adler y Scott Myrick.

Foto: Especial

Todo comenzó en 2013 por la disputa de tres bailarines

Resulta que Lockhart, Leah y Scott habían trabajado con Katy en la gira ‘California Dreams’, por allá de los años 2011 y 2012. Sin embargo, Taylor Swift los reclutó para que la acompañaran en su gira con el disco ‘Red’ entre los años 2013 y 2014.

A los seis meses de chambear con la güera los bailarines avisaron que no les iba a ser posible terminar la gira, pues Katy Perry los necesitaba para su ‘Prismatic World Tour’. Algo que evidentemente a Taylor Swift no le gustó para nada.

Perry necesitaba a los bailarines para su ‘Prismatic World Tour’. Foto: Getty Images

La cantante de “Love Story” no dijo nada en el momento, pero los bailarines contaron que el equipo de Swift los despidió de manera inmediata ella los dejó de seguir en redes sociales.

“Fue una gran experiencia y es una gran persona con la que trabajar, pero entonces Katy se puso en contacto con nosotros. Estuvimos con Katy dos años y medio, es como de la familia para nosotros”, dijo Lockhart en una entrevista para un medio australiano.

Los bailarines dejaron la gira de ‘Red’ con Taylor Swift. Foto: Getty images

Algo que dio como resultado la canción “Bad Blood”

La cosa es que Taylor Swift tomó esto como un intento de sabotaje y fue cuando se echó a andar este dramón que dio paso a la canción “Bad Blood”, la cual lanzó en colaboración con Kendrick Lamar en su disco ‘1989’, publicado en 2014.

Esta canción, Taylor habla básicamente de una persona que la traicionó. Muchos fans obviamente captaron que la canción era con dedicatoria para Katy Perry. Algo que Swift nunca confirmó como tal, pero de lo que dio pistas en algunas entrevistas.

Taylor tomó la acción como un intento de sabotaje. Foto: Getty Images

Por ejemplo, en una charla que dio para la revista Rolling Stone el 8 de septiembre de 2014, Taylor dijo que “Bad Blood” era para una artista que era pasivo-agresiva con ella en entregas de premios. “Durante años, nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no”, relató.

“Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara (…) Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”, aseguró Taylor sobre el problema con esa mujer a la que calificó como ‘competitiva’.

Taylor Swift en el video de “Bad Blood”. Foto: YouTube

Una canción que iba con dedicatoria a Katy Perry

Un mes después, en una sesión secreta con iHeart Radio, Taylor Swift también mencionó que “Bad Blood” era sobre la angustia que experimentó por las acciones que hizo alguien a quien realmente admiraba y de quien siempre esperó tener aprobación.

“Fue algo devastador recibir un golpe bajo de esa persona. Y esta canción fue la primera vez que la lancé para mí y esa relación (…) creo que es importante defenderte y, si realmente puedes reunir el coraje para hacerlo en forma de canción, entonces así es como debes hacerlo”, dijo Swift.

(Es en el min 6:50 donde Taylor habla del significado de “Bad Blood”)

Peero, Katy Perry no se quedó callada. Un día después de que saliera la entrevista con Rolling Stone, Perry tuiteó lo siguiente: “Cuidado con la Regina George con piel de oveja”. Sí, OBVIAMENTE todos sabían que el tuit era hacia Taylor y la llamaba una doble cara.

El tuit donde Katy comparó a Taylor con Regina George de ‘Mean Girls’. Foto: X

La guerra de indirectas entre Taylor Swift y Katy Perry en el año 2015

Oficialmente la pelea entre Taylor Swift y Katy Perry había comenzado con ese intercambio de indirectas donde, si bien ninguna se mencionó, el mundo entero sabía que eran de una para la otra. Esto continuó en los siguientes años y de diferentes maneras.

En 2015, por ejemplo, Katy Perry lanzó el contraataque durante su show de medio tiempo del Super Bowl, donde sus bailarinas usaron trajes de baños idénticos (pero en diferentes colores) a uno que Swift usó en una vacaciones con su entonces novio Conor Kennedy, por allá del 2012.

Un guiño de Katy a Taylor en su show del medio tiempo en el Super Bowl. Foto: Getty Images

Taylor Swift y Conor Kennedy. Foto: X

Meses después ocurrió el lanzamiento del video musical de “Bad Blood”, el cual llamó la atención por contar con la participación de varias celebridades como Hayley Williams, Zendaya, Selena Gómez, Jessica Alba, Gigi Hadid, Ellie Goulding, Cara Delevingne y más.

¿Lo curioso? que en el clip, Selena Gómez retrata a una mujer con pelo negro que traicionaba a Taylor Swift. Una referencia que muchos tomaron como la representación de Katy Perry supuestamente apuñalando a Taylor por la espalda.

Hubo otros artistas que indirectamente se vieron involucrados en la pelea entre Taylor Swift y Katy Perry

En junio de ese mismo año, hubo otro enfrentamiento gracias a un tuit de Nicki Minaj, quien se quejó de que sus videos para “Anaconda” y “Feeling Myself” no habían sido considerados a la nominación de Video del Año en los MTV Video Music Awards.

“Si tu vídeo tiene a mujeres con cuerpos muy delgados, te nominarán para vídeo del año”, escribió la rapera al acusar que si su trabajo no era tomado en cuenta era simplemente por el racismo que se vivía (aún se vive) dentro de la industria musical.

Ahí Taylor Swift la regó, pues solita se puso el saco con el tuit de Minaj y le respondió lo siguiente: “Yo no he hecho nada más que amarte y apoyarte. No es propio de ti poner a mujeres en contra de otras mujeres. Quizás un hombre te quitó el lugar”, respondió Swift.

Nicki Minaj dejó claro a Taylor que no se refería a ella y también la quería, pero definitivamente debía hablar del tema. Después de que le tiraran en redes sociales, Taylor se disculpó con Nicki por no entender la queja principal y apresurarse a opinar.

Artistas como Nicki Minaj también se vieron envueltas en la polémica. Foto: X

Como ocurrió en polémicas con Nicki Minaj y Calvin Harris

Pero obvio Katy Perry no iba a desaprovechar esta pelea para lanzar una indirecta: “Me parece irónico hacer alarde del argumento de enfrentar a mujeres contra otras mujeres, mientras una capitaliza de manera inconmensurable el derribo de una mujer…”, escribió Katy en su cuenta de Twitter.

Y Katy no desaprovechaba ninguna ocasión para lanzarle indirectas a Taylor. Foto: X

En los siguientes meses, tanto Taylor Swift como Katy Perry seguían mandándose indirectas de este tipo a través de guiños en shows o declaraciones en revistas, donde o confirmaban su rivalidad e intentaban confundir a los fans al respecto.

Irónicamente quien vino a confirmar las sospechas (que siempre estuvieron claras) fue Calvin Harris, con quien Taylor anduvo durante 15 meses y a quien terminó a principios de 2016. Los rumores dicen, fue porque el DJ quería ningunear a Tay-Tay.

Hasta Calvin Harris metió su cuchara en el pleito.

Y es que en ese año, Calvin estrenó el sencillo “This Is What You Came For“, donde contó con la voz de Rihanna. La canción fue todo un éxito y no dio nada malo de qué hablar hasta que la revista People publicó una nota titulada “Taylor Swift compuso ‘This Is What You Came For’, según su representante”.

El reporte fue complementado por TMZ, que relató cómo Taylor Swift había escrito la canción, la tocó en un piano e hizo el demo en su celular. Después se la mandó a Calvin Harris, a quien le gustó mucho. Ambos trabajaron en la rola y después acordaron mutuamente que Taylor no cantara en ella para que su noviazgo no le quitara relevancia a la canción.

Todo cuando se descubrió que Taylor Swift co-escribió la rola “This Is What You Came For”. Foto: Getty Images

“Necesitas alguien nuevo para enterrar, como a Katy”

Bien buena onda, Taylor accedió a que le dieran crédito como autora bajo seudónimo de Nils Sjoberg. La cosa es que luego de publicar la canción y en una entrevista, Harris dijo que nunca había pensado en colaborar con su novia en el terreno musical y al parecer eso no ocurriría.

Taylor Swift terminó con Harris. Meses después salió ese reportaje de People que llevó al DJ a confirmar la participación de Taylor en “This Is What You Came For”, pero asegurando que él también le había talacheado a la producción y otros aspectos de la rola.

La cosa es que Calvin Harris se desconectó y después comenzó a acusar a Taylor Swift de haber mandado a su equipo para que lo hicieran quedar como el malo de la historia nomas’ porque ella estaba aburrida y quería venganza.

Bueno, pues justamente en uno de esos tuits salió a relucir el nombre de Katy Perry: “Sé que no estás de gira y necesitas a alguien nuevo para intentar enterrar como Katy, etc. Pero no soy esa persona, lo siento. No voy a permitirlo“, escribió Calvin Harris en una serie de publicaciones que luego borró.

Los tuits que Calvin Harris escribió a Taylor Swift (y que luego borró). Foto: X

Durante varios meses de 2016 y 2017, Taylor permaneció en silencio y fue el turno (en mayor parte) de Katy Perry de lanzar varias indirectas: Ya fuera con videos en Snapchat bailando al ritmo del archiénemigo de Swift, Kanye West, o asegurando que colaboraría con Taylor Swift si ella se disculpaba.

Foto: X

Katy Perry habló abiertamente de su problema con Taylor Swift y hasta mencionó su nombre

En 2017, Perry lanzó la rola “Swish Swish”, que contó con la participación de Nicki Minaj y que muchos tomaron como la respuesta de la cantante a “Bad Blood” y donde Katy dejaba en claro que Taylor había comenzado una guerra y ella era quien debía terminarla.

La letra literalmente dice eso, pero también Katy Perry lo mencionó tal cual en el Carpool Karaoke que tuvo con James Corden, en el cual confirmó que la causa de la pelea fue por los bailarines, quienes le avisaron y pidieron permiso para irse de gira con Taylor.

En un Carpool Karaoke, Katy Perry contó el origen de la polémica con Taylor. Foto: YouTube

Según Katy Perry, ella le dijo a los bailarines que tomaran el trabajo porque Taylor Swift era una persona cool, pero les advirtió que en un año ella tendría un nuevo disco y los necesitaría. Aconsejó que a su contrato con Swift pusieran una cláusula sobre dejar la chamba cuando Katy los llamara.

Cuando llegó el momento ella llamó a los bailarines y al saber que el equipo de Taylor los despidió, Katy quiso hablar con la intérprete de “Shake It Off” para encontrar una solución. “[Ella] se cerró por completo. Y después escribe una canción sobre mí. Yo dije: ‘ok ok, así es como vas a enfrentarte a esto?” ¡Karma!”, aclaró Perry.

Pero sorpresivamente, ella fue la que dio el primer paso a la reconciliación con Taylor

A ese punto ya parecía una guerra que no tendría fin. Sobre todo porque parecía que tanto Katy como Taylor ya se mencionaban (sin hacerlo directamente) de todas las formas posibles (como el look de Taylor en el video de “Look What You Make Me Do”, por ejemplo).

Taylor Swift en el video de “Look What You Made Me Do”. Foto: YouTube.

Todo cambió en mayo de 2018, cuando la cantante de “Roar” dio el primer paso. Y es que en el inicio de su gira del disco ‘Reputation’, Taylor Swift recibió una carta escrita a mano que tenía una estampa de Nugget, el perrito de raza caniche mini toy de la intérprete de “California Gurls”.

Cuando Katy mandó una carta a Taylor, comenzaron a arreglar sus diferencias. Foto: Especial

“Acabo de regresar a mi camerino y encontré esta rama de olivo real. Esto… significa mucho para mí”, dijo Taylor Swift en un video publicado en sus historias de Instagram, donde le dio las gracias públicamente a Katy Perry. Desde ahí, comenzaron a fumar la pipa de la paz.

Para quienes tenían duda, en junio de 2019 Katy Perry subió a su perfil de Instagram la imagen de un plato con galletas que tenía escrita la frase “Paz al fin” en color rojo. La cantante etiquetó a Taylor Swift y puso “Se siente bien” en el pie de foto.

Y la primera tregua pública entre Taylor y Katy vino en 2019

Unos cuantos días después fue cuando vimos a Katy aparecer en el video “You Need To Calm Down” de Taylor Swift. En dicho clip ambas se disfrazaron como una hamburguesa y una orden de papas fritas, respectivamente, dando a entender que ahora eran una para la otra.

De ahí la relación entre Taylor Swift y Katy Perry mejoró de manera considerable. En entrevistas que dieron a Rolling Stone (Swift) y en el programa de Ellen Degeneres (Perry), ambas coincidieron en que todo lo que pasó se debió a un malentendido y su manera incorrecta de reaccionar ante ello.

“Fue realmente desafortunado, pero hicimos las paces y me refiero a la redención y el perdón; a dar el ejemplo a los más jóvenes de que puede ser genial pedir perdón y confrontar a alguien que puede tener un problema y hablarlo”, mencionó Katy Perry en su entrevista.

Taylor Swift y Katy Perry limaron sus asperezas y se volvieron amigas desde entonces

Ya para septiembre de 2020 y cuando Katy se convirtió en mamá de Daisy Dove Bloom, la hija que la cantante tuvo con su esposo, Orlando Bloom, la amistad entre ambas era una realidad. Es más, Taylor le mandó a la pareja una cobijita de seda con bordados personalizados y hechos a mano.

“Miss Daisy adora su mantita bordada a mano de miss Taylor Swift. Espero que la arrastre durante años hasta que se convierta en un fragmento irreconocible que guarde en su bolsillo cuando sea adolescente”, puso Perry en la foto a manera de agradecimiento.

Tanto que Katy Perry ya hasta puede cantar “Bad Blood” en los conciertos de Taylor Swift

Y bueno, la prueba más reciente de que la pelea entre ambas cantantes llegó a su fin llegó el pasado 23 de febrero cuando Katy Perry, en compañía de Rita Ora, fue al concierto del ‘The Eras Tour’ de ese día en Australia, donde la vieron regalando autógrafos y hasta intercambiando ‘friendship bracelets’.

Katy Perry at a Taylor Swift concert with Rita Ora

Durante el concierto, Katy Perry se puso a corear “Bad Blood” a todo pulmón, dejando en claro que la mala sangre entre ella y Taylor Swift ya no existe. ¡Menos mal!

Katy Perry reacts to Taylor Swift performing 'Bad Blood' at the 'Eras Tour.'

