¡Sorpresa! Taylor Swift presenta ‘evermore’, su segundo disco del 2020

Vaya que el 2020 no deja de darnos sorpresas, a pesar de que estamos a días de que termine. Sin duda, este año quedará marcado por ser el mismo en que nos quedamos sin conciertos y festivales en vivo a causa del coronavirus, aunque por otro lado no nos podemos quejar, ya que durante todos estos meses de encierro un montón de artistas aprovecharon el tiempo para componer música nueva. Pero nadie se lució tanto como Taylor Swift.

Como recordarán, a mediados de julio y de la nada, la cantante anunció que lanzaría su octavo álbum de estudio, folklore. Un material muy especial pues además de que lo grabó durante la cuareterna, contó con invitados que no creíamos escuchar en alguno de sus discos, pues en gran parte de la producción y composición estuvo involucrado Aaron Dessner –guitarrista de The National– y Bon Iver colaboró en una de las rolas, “exhile”.

Sin embargo, esto no fue lo único que Taylor Swift hizo después de presentar su disco, pues hace algunas semanas también nos dejó con el ojo cuadrado al estrenar un concierto íntimo en Disney+. Pero ahora, volvió a sorprendernos porque cuando pensábamos que no escucharíamos más rolas nuevas de ella este año, acaba de darle una enorme noticia a todos sus fans, pues esta misma noche lanzará su noveno material discográfico.

De acuerdo con NME, la madrugada del 10 de diciembre la estrella pop dio este enorme anuncio en sus redes sociales. El álbum se llamará evermore y será una especie de continuación de folklore, además mencionó que en este disco volverán a aparecer Aaron Dessner, Bon Iver, Jack Antonoff, William Bowery –el seudónimo del novio de Swift, Joe Alwyn– y una colaboración inesperada, las mismísimas HAIM.

Sobre este álbum, Taylor Swift explicó que: “Nunca he hecho esto antes. En el pasado, siempre traté los álbumes como si fueran una época única y pasé a planear el siguiente después de que se lanzara un disco. Había algo diferente con folclore. Al hacerlo, sentía menos como si me estuviera alejando y más como si estuviera regresando. Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios/no imaginarios. Me encantó la forma en que acogieron los paisajes de sueños y tragedias, cuentos épicos de amores perdidos y encontrados en sus vidas”.