¡Taylor Swift recuperará los derechos de sus seis primeros discos!

Para muchos, el 2020 es un año bastante trágico que arruinó sus planes. Pero aunque no lo crean, a algunas personas les están pasando cosas buenas en estos meses y una de ellas es Taylor Swift. No solo la rompió con su inesperado y octavo álbum de estudio, folklore –que contó con invitados como Aaron Dessner de The National y Bon Iver–, también porque recuperará los derechos de las rolas que hace un buen rato le robaron, o algo así.

Como recordarán, el año pasado la cantante hizo pública en redes sociales una situación que no la dejaba dormir. Resulta que Scooter Braun –a quien muchos reconocerán por ser la persona que descubrió a Justin Bieber– compró los derechos de los primeros seis discos de Swift junto a Scott Borchetta, quien era el dueño de la disquera Big Machine Records y le dio la oportunidad a la cantante de grabar todos estos álbumes que se vendieron como pan caliente.

Bullying y tratos por debajo del agua

Las cosas se pusieron tensas porque Taylor Swift mencionó que este trato se hizo bajita la mano, además de que ambos se quedaron con las canciones que ella compuso en su habitación y los videos que alguna vez soñó. Por si esto no fuera suficiente, también los acusó de hacerle bullying por años junto a otras figuras de la música y el entretenimiento como Kanye West, Kim Kardashian y hasta el mismo Justin Bieber.

Taylor tenía la idea de regrabar todas sus rolas para un documental que Netflix estaba produciendo sobre ella. Sin embargo, tanto Braun como Borchetta se negaron rotundamente a esto o que las utilizara sin los derechos y por un momento las canciones que la cantante publicó entre 2006 y y 2017 se quedaron en el limbo, pero inició una batalla legal entre ambas partes que se alargó por un montón de meses para ver quién tenía la razón.

Taylor Swift recupera sus rolas

Pero ahora, la vida le está sonriendo a Taylor Swift porque después de pensar que jamás podría interpretar sus canciones, por fin el juicio llegó a una conclusión que le favorece completamente. De acuerdo con la BBC, la estrella del pop tendrá chance de volver a grabar sus primeros discos: Debut, Fearless, Speak Now, Red y 1989, y gracias a esta decisión le devolverán el derecho de cantar sus propias canciones en total libertad.

Según la misma fuente, dentro del contrato que Taylor firmó a los 15 años no decía nada sobre nuevas versiones, por lo que Swift podrá regrabar sus temas a partir de noviembre de 2020 –tal y como anunció en medios estadounidenses cuando todo este problema empezó– y se espera que en 2021 aparezcan en plataformas digitales. Por supuesto que además de ella, sus fans están contentos porque después de pasarla muy mal en los últimos meses por fin recuperó lo más valioso que tiene, su música.