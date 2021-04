No todo fue grunge y britpop en los 90. Por ahí, como muchos recordarán, también comenzó a abrirse camino con fuerza la escena del trip-hop que -es válido mencionarlo- lideró de Massive Attack a lo largo de la década. En ese sentido, quizá el punto más álgido del género llegó cuando lanzaron Mezzanine, su tercer álbum de estudio con el que además constataron su figura como uno de los proyectos musicales más importanes de la época.

Luego, dentro de aquel aclamado trabajo discográfico encontramos “Teardrop”, la canción por excelencia del material y, sin duda, uno de los clásicos más sobresaliente de la agrupación de Bristol. Y de hecho, este temazo alberga un sinfín de datos curiosos en su historia, desde el delicioso sampleo tomado de una canción de jazz de los 70 hasta la curiosa anécdota que dice que Madonna sería su intérprete original.

Escogiendo a la voz para “Teardrop”

Robert Del Naja, Grantley Marshall y Andrew Vowles la tenían bien clara cuando comenzaron a componer su Mezzanine. Querían hacer una placa trabajada hasta el tuétano, cubrir cada arista y amplificar hasta el más mínimo detalle. Para ello requerían de diferentes voces y una de ellas fue la de Elizabeth Fraser de The Cocteau Twins.

Ella participó en tres canciones de disco, precisamente en “Group Four”, “Black Milk” y la joya de la corona: “Teardrop”. Sin embargo, esta última aparentemente no estaba totalmente pensada para que ella la grabara. Tal como lo cuenta la BBC, otra de las cantantes que se encontraba entre la baraja de posibilidades era nada más y nada menos que Madonna.

¿Qué pasó entonces? Bueno, la democracia se impuso, queridas lectoras y lectores. Cuando se terminó de grabar la música, comenzó el debate sobre quién debería poner la voz. Por un lado, Andrew “Mushroom” Vowles quería que la “Reina del Pop” fuera la encargada de entonar la letra (incluso se dice que ya se la había mandado a ella). Desde la otra trinchera Del Naja y Marshall sabían que la indicada era Fraser. Dos contra uno, a final de cuentas.

Un tributo para Jeff Buckley

En el estricto sentido de la composición, la parte lírica fue totalmente compuesta por Elizabeth Fraser. Sin embargo, esa textura dócil y melancólica no parte de un momento inspiracional fortuito. De hecho, el lamentable fallecimiento de Jeff Buckley tiene algo de raíz dentro de la letra.

Para quienes no lo recuerden, ellos entablaron una relación que no solo se basaba en el cariño, sino en la conexión artística. Como colaboradores, ambos compusieron una gran canción llamada “All Flowers in Time Bend Towards the Sun” que comenzó a circular masivamente en la era del internet hasta hace no mucho, algo que por cierto no tiene muy contenta a la cantante pues considera que el track estaba inconcluso.

Como fuese, pasó el tiempo y se habían distanciado por las constantes giras que realizaban cada uno por su lado. Entonces, mientras Fraser se encontraba en 1997 grabado con Massive Attack, se daba a conocer que Jeff Buckley había perdido la vida tras ahogarse en un río en Memphis, Tennessee. En una entrevista de 2009 para The Guardian, la vocalista reveló que de alguna forma sus letras en “Teardrop” eran una dedicatoria para el compositor estadounidense.

“Ojalá hubiera sido más una amiga… Su carrera lo era todo para él y desearía haber sido más comprensiva. Recibí cartas y estaba pensando en él. Esa canción es sobre él, así es como se siente para mí”, detalló Fraser.

El sampleo detrás de la canción de Massive Attack

Massive Attack no solo es un combo de colaboradores talentosos y compositores prodigiosos; también son unos maestros de la producción como tal. En ese sentido, para Mezzanine, uno de los recursos que más utilizaron fue el del sampleo. Y es que a lo largo del disco, hay todo tipo de samples, incluso alguno por ahí de The Cure junto Led Zeppelin. Una locura, pues.

Pero enfocándonos precisamente en “Teardrop”, el muestreo que se utiliza corresponde a un antiguo jazz de los años 70. Es un arreglo sutil, pero es el que abre la canción y es la columna vertebral sobre la que se sostiene el track.

El beat de batería con el que comienza la rola de Massive Attack -y que se prolonga sin pausas durante toda la pista- corresponde originalmente a la sección rítmica de “Sometimes I Cry”, rola de 1973 creada por el legendario Less McCann, un pianista reconocido por haber sido pionero en la amalgama del funk con el jazz.

Por acá te dejamos la canción de McCann para que le eches oído ya que también es una joya en su estilo. Una vez más, constatamos que la técnica del sampleo nos ha regalado increíbles canciones aún cuando nacen de otras composiciones. Así es la magia de la producción y la música en general.