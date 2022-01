Teddy Swims: El solista de Atlanta que puede cantar country o hip hop

Por: Juan Raúl Casal

El día que no sepas si escuchar metal, R&B, soul o country, pon a Teddy Swims en la bocina, pues este solista de Atlanta no da señales de querer dedicarse a un solo género musical y la neta es que trae una propuesta bastante interesante. Un día canta country con todo y sombrero; otro se pone su abrigo de piel y sus cadenas para cantar soul. Es polifacético, vaya.

Pero bueno, vamos por partes, ¿quién es Teddy Swims?

Esta artista nació en Atlanta, Georgia y ahí fue donde recibió sus influencias musicales más fuertes. Cantaba en el coro de su iglesia, jugaba futbol americano, escuchaba metal con su grupo de amigos, participó en teatro musical, sus primeras salidas a escenarios fueron en la escena rap de ese estado, y poco a poco fue construyendo su legado musical. Claramente no le preocupa si el público quiere country o R&B, él lo puede y quiere cantar.

Como buen millennial exitoso, mostró su facilidad para saltar de un género a otro en su canal de YouTube. Los videos que publica y lo mucho que aparecía en lineups en Atlanta lo ayudaron a construir una base de fans en internet y en su escena local de música, y así fue como poco a poco comenzó a cautivar a su audiencia, que hoy en día parece ser cada vez más grande (y leal).

Paso 1: hazte viral

Comenzó a subir videos de covers a YouTube en el 2019, si te metes a su canal puedes ver una canción de Michael Jackson junto a una de Chris Stapleton. Pones “Rock with you” cuando te gusta alguien, después pones “Tennessee Whiskey” si no resulta. Teddy Swims puede ser tu soundtrack.

Además de hacer videos, en el 2019 también se fue por primera vez en una gira hip hop alrededor de Estados Unidos. Así como le podían dar like al cover de alguna canción de Harry Styles, podrían aplaudirle en vivo después que cantara en un line up lleno de raperos.

En varios de los videos de su canal de YouTube cuenta cómo quiere unir a varios “tipos de públicos” con los géneros musicales que mezcla en su música. Los que usan sombrero vaquero pueden encontrarse con los que usan boinas en una tocada de Swims.

Saca canciones originales, pero todavía deja espacio para hacer un cover aquí y allá. Cualquier playlist de este solista puede mostrarte una canción suya como Broke (2020) o “Blinding Lights” en voz de Swims. En el 2021 sacó dos discos: el primero se llama Unlearning, el segundo fue A very Teddy Christmas.

Siempre hay qué escuchar

Los conciertos que Teddy Swims ha anunciado para este año son alrededor de Reino Unido y otras partes de Europa. Por si andas de pasada en Belfast o por ahí cerca. No te preocupes si no lo puedes ver en vivo, es muy activo en Youtube, sube videos de sus canciones o más covers. Pon su versión de “Georgia on my Mind” mientras esperas sus nuevos sencillos.

No ha anunciado un nuevo disco, pero no significa que no vayas a saber nada de Swims un tiempo, se mantiene activo con sus videos o con los sencillos que saca. Puedes perderte en su agujero negro de YouTube o ponerlo durante un ratoooote en plataformas de streaming.

Ah, y por si fuera poco, ya llegó a oídos de James Corden. Ténganlo en la mira porque Teddy Swims va pa’ arriba.