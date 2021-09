¡Tequila Centenario y Los Ángeles Azules arman concierto privado! Te contamos cómo ser parte

¡Oi nomás ese cumbión! Llega septiembre y ya empieza a aparecer esa sed de la peligrosa, esa que nos pide a gritos un tequilita, ¿a poco no? Y pues Tequila Centenario lo sabe y por eso está tirando la casa por la ventana para este mes patrio, ya que se puso guapísimo y está armando un concierto privado con Los Ángeles Azules. ¿Privado? Ajá, así como lo lees. Y tú y tus amigos pueden ser parte de los asistentes. ¡OLV!

Tequila Centenario llevará a Los Ángeles Azules al Auditorio Blackberry

¡Dime todos los detalles, sopibecario! Tranquis, acá van. Tequila Centenario quiere festejar a lo grande y nos quiere consentir con un show de Los Ángeles Azules, pero no es cualquier show, es uno privado para que los asistentes se sientan súper cómodos y se disfrute al máximo la experiencia. Por ello este evento se llevará a cabo en el Auditorio Blackberry el próximo 17 de septiembre.

Y pues sí, este concierto será íntimo y solo algunos cuantos tendrán la oportunidad de bailar al ritmo de “Cómo te voy a olvidar” y “17 Años”. Así que saca tu ropita para el taconazo porque esto se va a poner bueno y tú puedes ser de los afortunados.

¿Cómo puedes ir al concierto de Tequila Centenario y Los Ángeles Azules?

Primero que nada debes seguir a Tequila Centenario en Facebook e Instagram, después debes demostrar en una foto o video qué tan fan eres de Los Ángeles Azules y dejarla en los comentarios de ESTA PUBLICACIÓN, además deberás etiquetar a 4 amigos con los que quieras asistir a este pachangón y si eres de los primeros que reciben Me Gusta de los 4 amigos que etiquetaste, entonces estarás participando en la dinámica. Así que ponte al tiro y échale un grito a tus cuates para que no se pierdan esta oportunidad. Chécate ACÁ todas las bases de la dinámica para que no se te vaya ni un detalle.

Ah pero… ¿vives fuera de CDMX? ¡No te preocupes porque Tequila Centenario te respalda! Participa y Tequila Centenario te patrocina el viaje para que no te pierdas de este eventazo.

Pero, ¿y los protocolos sanitarios, tío Sopitas?

Ah pues Tequila Centenario y Los Ángeles Azules saben que te has estado cuidando todo este tiempo y por ello tienen planeadas diversas medidas para protegerte del COVID como los son el uso de cubrebocas obligatorio, prueba covid antes de entrar, aforo reducido y sana distancia gracias al uso de palcos, además de gel antibacterial disponible y la sanitización del recinto. ¡Siempre cuidándonos!

Pues así está la cosa. Y tú, ¿ya sabes a quién vas a invitar al bailongo?