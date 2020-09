Thanya Iyer: La promesa del pop experimental libre de etiquetas y prejuicios

Los artistas musicales luchan constantemente contra las etiquetas, un arma de doble filo dentro de sus carreras musicales. Si bien por un lado el tener una los ayuda a ser reconocidos más fácilmente entre géneros y sonidos, por el otro una etiqueta podría implicar un limitante creativo. Es por eso que cada vez más artistas prefieren no ponerle un nombre a su música, tal y como lo hace Thanya Lyer.

Cuando hablamos de Thanya Lyer nos podemos referir a dos proyectos: el primero, la joven violinista, escritora y música proveniente de Montreal, Canadá, que cada vez está ganando más terreno en la industria musical de norteamérica. El segundo, la banda llamada del mismo nombre y en donde Lyer cuenta con la colaboración de otros amigos instrumentistas.

Thanya Lyer tiene fuerte influencia de música de la India

Sea cual sea el tema, si es una banda o un proyecto solista, sin duda la música de Thanya Lyer sobresale en cuanto uno comienza a escucharla. Y es que en sus creaciones podemos encontrar sonidos que parecen improvisados y que juegan con los instrumentos presentes en ellos. Pero al mismo tiempo, también hay una mezcla de ritmos que parecen estar perfectamente planeados para hacer sentir más de una cosa a quien los oye.

Esto es un resultado de la fuerte inspiración que Thanya Lyer tiene con la música de la India, un género donde se pueden encontrar varios ritmos musicales y mismo que Lyer sigue desde que era una niña gracias a sus padres, quienes la influenciaron llevándola a conciertos y clases de canto clásico del sur de la India. A eso, finalmente se sumaron sus clases de música en la secundaria y universidad, donde la cantautora descubrió el jazz y el violín.

Música que relata el camino complicado de la vida

Fue en el año 2016 cuando la multinstrumentalista lanzó su álbum debut titulado Do You Dream?, el cual y como su nombre lo indica brindaba un largometraje de pop experimental en donde la chica canadiense y sus acompañantes exploraban y expresaban los límites entre lo real y la ficción; entre lo que es visible y no perceptible ante nuestros sentidos.

Si bien desde ese material musical comenzó a llamar la atención de muchos críticos de música en Canadá, fue en julio de este año cuando la cantautora nos presentó KIND, su segundo y brutalmente honesto disco que, con géneros de jazz y folk, relata el duro y agotador viaje que las personas deben atravesar con tal de encontrarse y aprender a transformar el dolor en aprendizaje y experiencia.

También habla de problemas sociales que a todos nos conciernen

Pero la belleza de KIND no sólo radica en los mensajes positivos que Thanya Lyer brinda a sus seguidores. También, es una producción que habla sobre temas como el racismo, la discapacidad y la depresión. Cuestiones que muchas personas –incluida ella– viven día a día, sobre todo en los últimos años donde la comunidad afroamericana ha tenido que encontrar la bondad y la justicia por sus propios medios.

Todo ese trabajo ha ido acompañado de material audiovisual cuya atmósfera creativa combina perfectamente en las creaciones musicales de Lyer, donde la artista siempre plasma la evolución personal y artística que la ha llevado a ser considerada como una de las promesas del pop experimental en Canadá y Norteamérica.

Una de las artistas experimentales a las que debemos seguirles la pista

Con esa creatividad no es novedad saber que Thanya Lyer ha estado presente en festivales grandes en su país natal, tal y como el POP Montreal International Music Festival. Sin embargo, sabemos que la cantautora está a nada de llegar a otros eventos de música aún más grandes. Algo que seguramente ocurrirá después de que termine la pandemia de coronavirus, misma que le impidió ser uno de los actos del SXSW de este año.