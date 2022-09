Si de regresos en grande hablamos, el de The 1975 es uno de los que nos tiene bastante emocionados. Y cómo no si la banda comandada por Matt Healy viene con un nuevo disco bajo el brazo que sale en octubre próximo.

Para seguir echándole más expectativa a la espera, acaban de liberar un nuevo sencillo llamado “I’m In Love With You” ahí nomás para que se pongan en el mood romántico sin falla. Segurito que la escucharemos en vivo ahora que vengan al Corona Capital 2022.

Foto: Instagram.

The 1975 nos comparte la romántica “I’m In Love With You”

Nueva rolita para ponerse bien meloso de parte de The 1975. Una vez más, la banda británica nos muestra ese lado romántico que le encanta a sus fans más acérrimos y ahora, lo hace con este tema lleno de buena vibra llamado “I’m In Love With You”.

La letra, como ya se imaginarán, resalta esa sensación de andar super desbordado de amor por alguien, sobre todo con versos como “heartbeat is coming so strong, if you don’t stop it i’m gonna need a second one”. Así que si andan bien enamorados, esta es la rola ideal para dedicarle a esa persona especial.

En el video musical, podemos ver una historia en blanco y negro con Matt Healy caracterizado como un payaso con el ánimo a tope que va caminando y bailando por una ciudad. Y sí, a medida que avanza, se encuentra con una payasita con quien se avienta unas coreografías bastante chidas que obviamente nos dan a entender el romance que hay entre ambos. Échenle oído a la canción acá abajo con todo y el clip.

Se acerca el lanzamiento de ‘Being Funny in a Foreign Language’

Esta nueva rola de The 1975 es el nuevo sencillo del disco Being Funny in a Foreign Language, el cual llegará a plataformas el próximo 14 de octubre. De este material, la banda ya nos ha mostrado otras rolas como “Part of the Band” y “Happiness”.

Como dijimos, los británicos llegarán al Corona Capital 2022 con este material discográfico recién salido del horno y todo apunta a que podremos escuchar estos temas nuevos en vivo. ¿Ya listos o qué onda?

Cartel oficial del festival. Foto: Corona Capital