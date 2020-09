‘Get Back’: The Beatles anuncian su 1er libro en 20 años en colaboración con Peter Jackson

Había una vez un mundo en el que éramos felices y no lo sabíamos. Y en ese mundo, Peter Jackson estrenaría un documental sobre The Beatles en septiembre de 2020 bajo el título The Beatles: Get Back. Pero llegó la pandemia, se atrasaron cientos de producciones en todo el mundo, y el señor Jackson no podía ser la excepción: el documental sobre la verdadera historia de la ruptura de la mejor banda en la historia, se atrasó ¡un año!

Pasó del 4 de septiembre de 2020 al 27 de agosto de 2021. Así que todavía nos falta un año para poder ver todos los archivos que Peter Jackson recuperó de la última grabación de The Beatles. Paul McCartney ya una vez comentó sobre esta producción y dijo que le parecía una grandiosa idea que se dejen de lado todos los mitos alrededor del final de la banda, para enfocarse en cómo el amor entre los miembros de The Beatles, siempre fue más fuerte que las diferencias.

The Beatles: Get Back

Y ahora, para torturarnos un poquito más, The Beatles anunció la salida de un libro de pasta dura con casi 250 páginas que presentarán algunos de los material del filme documental The Beatles: Get Back. Editado por Callaway & Apple Corps, este libro tendrá imágenes inéditas de Ethan A. Russell y Linda McCartney, así como stills de las grabaciones. También hay testimonios recuperados y conversaciones de las personas que participaron en la grabación y producción.

Tal cual, alguien se dio a la tarea de transcribir las conversaciones que se dieron entre Ringo, George, John y Paul en más de 120 horas de grabaciones, las cuales de traducen en tres semanas de grabaciones que culminaron con el famoso de la azotea de 1969. Además, el libro tiene un prefacio de Peter Jackson y una introducción de Hanif Kureishi. El libro estará dividido en cuatro partes:

Act One: Twickenham Film Studios

Act Two: Apple Studios

Act Three: The Rooftop

Afterword: What Happened Next

La mala noticia es que para encajar con el estreno internacional del documental de Peter Jackson, este libro estará disponible hasta el 31 de agosto de 2021. Sin embargo, como se trata de un objeto de colección y un documento importante, ya se puede pre ordenar… pero sólo toma en cuenta que si lo haces, tendrás que esperar un año para tenerlo en tus manos.

¿Y de a cuánto nos toca? Pues bien, el costo será de 60 dólares o 40 libras. Creemos completamente que vale la pena, y más para todos aquellos amantes de la banda. Pero prepárense para el suplicio chino de esperar un paquete que llegará en un año… ¿no es algo tortuoso y doloroso?

The Beatles: Get Back es el primer libro oficial de The Beatles en 20 años. El último libro de la banda es la Antología que salió en el año 2000. Así que sí… este libro es más importante de lo que parece a simple vista. Acá les dejamos el tráiler del anuncio de este proyecto: