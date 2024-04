Lo que necesitas saber: Un pub llamado 'The Black Dog' se hizo viral por Taylor Swift, quien lo mencionó en su reciente disco con un guiño a una infidelidad por parte de Joe Alwyn... ¿o de Matty Healy?

Oh sí, Taylor Swift convierte en oro todo lo que toca y claro que no lo decimos literalmente, pero es increíble cómo la cantante tiene la capacidad de volver tendencia cualquier cosa de la que hable o a las personas con quienes se relaciona en todos los sentidos.

Una prueba más –de las muchas que podemos mencionar, como Travis Kelce, el Super Bowl, Spotify, etc.– nos la da con ‘The Black Dog’, un pub de Londres que de la noche a la mañana se ha vuelto noticia mundial gracias a la señorita Swift.

Taylor Swift ha provocado que un pub de Londres se vuelva viral

Pero, ¿qué tiene que ver Taylor Swift con un pub de Londres? Pues bastante. Todo comienza el 19 de abril cuando la cantante publicó su ‘The Tortured Poets Department’, el onceavo disco de su carrera y donde Taylor Swift habla de varios temas de su vida personal.

Uno de ellos fue su relación de seis años con Joe Alwyn, con quien Tay Tay terminó en abril de 2023. Si bien nunca se dijo la razón del rompimiento, en este nuevo disco dicen que todo fue porque el actor no quiso casarse con ella y el desgaste de la relación con el paso de los años.

Las fans de Taylor Swift creen que Joe Alwyn no quiso casarse con ella y por eso terminaron. Foto: Getty Images

Y todo gracias a la canción “The Black Dog” incluida en su nuevo disco

Las fans han estado atentas a todas las pistas que Taylor Swift dio a través de las letras de su nuevo disco. Especialmente en la canción “So Long, London”, donde Taylor habla sobre cómo se cansó de intentar salvar su relación con Alwyn, quien aparentemente lidiaba con la depresión.

Joe Alwyn fue una de las referencias más claras en el ‘The Tortured Poets Department’ (acá les dejamos otras en el disco, por si se les pasaron), pero el actor británico no sólo inspiró la canción “So Long, London”, sino que parece también fue responsable de “The Black Dog”.

Algunos dicen que “The Black Dog” habla de una infidelidad de Joe Alwyn

“The Black Dog” es el track número 17 del ‘The Tortured Poets Department’ (que resultó ser un álbum doble) y a primera vista la canción parece sólo tener el nombre de un famoso pub que se encuentra en Londres. Sin embargo, Taylor Swift sabe que ‘el diablo está en los detalles’.

Y es que Joe Alwyn es originario del Reino Unido, por lo que poner el nombre de un pub en dicho país se ve como una clara referencia a su ex. Aunque lo peor es el contexto que hay en la letra de “The Black Dog“.

En “So Long, London”, Taylor Swift habla de su relación con Joe Alwyn. Foto: Getty Images

Si ya leyeron la letra en español se habrán dado cuenta que Taylor Swift parece narrar una infidelidad. “Y tu ubicación, olvidaste apagarla. Y entonces te observo mientras entras a un bar llamado The Black Dog y perforar nuevos agujeros en mi corazón”, menciona Taylor.

Las fans para nada creen que estas sean letras al aire. Si no lo sabían, Taylor Swift vivió en Londres cuando era novia de Joe Alwyn, así que hay razones para pensar que Taylor sí se enteró del engaño de su entonces novio.

LONDON, ENGLAND – OCTOBER 18: Joe Alwyn attends the UK Premiere of “The Favourite” & American Express Gala at the 62nd BFI London Film Festival on October 18, 2018 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

Aunque otros aseguran que Taylor en realidad se refiere a Matty Healy

Pero también hay otra teoría que relaciona a la canción “The Black Dog” con Matty Healy, líder de The 1975 con quien Taylor tuvo una relación de unos meses y al que incluso menciona más en ”The Tortured Poets Department’ que al mismo Joe Alwyn.

Resulta que en la canción mencionada, Taylor canta: “Simplemente no entiendo cómo no me extrañas en The Black Dog cuando alguien toca The Starting Line. Y saltas, pero ella es demasiado joven para saber esta canción que estaba entrelazada en el tejido mágico de nuestros sueños”.

TMZ dio a conocer que Swift y Matty Healy terminaron su noviazgo. Foto: Getty Images

El 3 de mayo de 2023 durante un concierto en Manila que dio The 1975, Matty Healy se echó un cover a la canción “The Best of Me” de la banda estadounidense The Starting Line. Durante el show, el músico británico mencionó: “Esta es sobre ti, tú sabes quién eres, te amo”.

Nadie sabía que onda hasta que el portal The Sun informó que Matty y Taylor estaban saliendo. Dos días después de eso, el músico fue visto en un concierto del ‘The Eras Tour’ en Nashville (de hecho eso sí se los contamos) y Taylor dijo lo mismo de “tú sabes quién eres” al cantar “Cardigan”.

Taylor Swift y Matty Healy diciendo, con un día de diferencia “This is about you, you know who you are. I love you”?… o sí andan, o por fin viene colaboración ✨ pic.twitter.com/w9Szfc6tZp — Fana ⎕ (@fana_lpz) May 6, 2023

Lo cierto es que el pub ‘The Black Dog’ sí existe

Pero, ¿dónde queda el pub ‘The Black Dog’? Como tal, parece que Taylor Swift hizo referencial al pub llamado ‘The Black Dog Freehouse’ que se encuentra en la ciudad de Vauxhall, al suroeste de Londres, y que además es el lugar donde nació Joe Alwyn.

Así lo confirmó el mismo pub en su cuenta de TikTok, quienes usaron la mención en el nuevo disco de Taylor Swift para hacerse promoción: “Pub, restaurante y cervecería al aire libre. Hogar de los poetas torturados @taylorswift”, escribió el establecimiento en su biografía de Instagram.

Se ubica en Londres y en los últimos días se ha llenado a su máxima capacidad

Si bien dicen que no hay publicidad mala, parece que el nuevo hype por el pub londinense les ha tomado muy por sorpresa. Al menos así lo mencionó Amy Cowley, consultora de marketing de ‘The Black Dog’, al diario The Telegraph, donde contó que tuvieron que rechazar la entrada a gente en los últimos días debido a la alta demanda.

“Estamos muy entusiasmados con todo el asunto. Tenemos personas en el equipo que definitivamente son Swifties, y nos alertaron antes que nada”, mencionó Cowley sobre el reconocimiento internacional que ya consiguió el lugar. Algo que consideran surrealista.

Algo que seguramente pasará con más frecuencia durante las fechas del ‘The Eras Tour’ en Londres

“Pero es muy divertido. Ha sido un poco un torbellino, pero lo estamos disfrutando… Estábamos rechazando a la gente porque estábamos al máximo de nuestra capacidad”, afirmó Amy Cowel, cuyo equipo seguramente tendrá aún más chamba próximamente.

Lo decimos porque en julio y agosto de este año el ‘The Eras Tour’ llegará al Reino Unido con varias fechas en el Wembley Stadium que prometen ser una locura. Y si conocen bien a los fans de Taylor, sabemos que sí o sí irán al lugar que se menciona en el ‘The Tortured Poets Department’.

Algunos fans ya sugirieron al pub que se tomen la broma en serio y revisen las cámaras de seguridad de los últimos años para comprobar si Taylor Swift habla de Joe Alwyn o de Matty Healy en “The Black Dog”. Una duda que seguramente nos perseguirá en los próximos meses.

Te puede interesar