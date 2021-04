The Black Keys regresa a dos años de su último material, pero esta vez homenajeará a los grandes del blues de Mississipi en un nuevo disco. The Black Keys rendirá homenaje a sus ídolos del blues en el álbum ‘Delta Kream’ April 13th, 4:26pm April 13th, 4:27pm Andrés Vilchis Lanzamientos

Han pasado prácticamente dos años desde que The Black Keys lanzó su último material discográfico titulado Let’s Rock y ahora, el grupo parece listo para volver a las andadas con un material muy especial para los amantes de hueso colorado del blues.

Dan Auerbach y Patrick Carney acaban de anunciar el lanzamiento de Delta Kream, un álbum en el que recopilarán varios covers de leyendas del estilo musical antes mencionado. Esta entrega llegará a mediados de marzo y ya hay tracklist para que le vayas echando un ojo.

Dan Auerbach y Patrick Carney. Foto: Getty

The Black Keys regresa con nuevo material

Fue en 2019 cuando The Black Keys liberó Let’s Rock. Con aquel material, la banda rompía una ausencia de cinco años en la escena que, a su vez, era el periodo de tiempo más largo que había dejando pasar entre un álbum y otro. Bajo esa idea, seguro que muchos fanáticos habrán pensado “¡Ah! solo falta que se vuelvan a tomar un rato así de largo”... pero pueden estar tranquilos porque la espera terminó.

Y bueno, en esta ocasión, no se trata de una placa discográfica convencional o muy común. Para la nueva entrega, Dan Auerbach y Patrick Carney se disponen a homenajear a los grandes nombres del blues que los influenciaron e impulsaron a tocar.

The Black Keys. Foto: Getty

El nuevo disco de The Black Keys, como mencionamos anteriormente, llevará por título Delta Kream y en él veremos el regreso de la banda a sus raíces más blueseras. Tal como lo señala Consequence Of Sound, los primeros detalles se dieron a conocer a través del club de fans oficial de la banda, The Lonely Boys & Girls, detallando que el álbum verá la luz el 14 de mayo.

La semana pasada, la banda realizó un posteo en Twitter donde compartieron la canción “Crawling King Snake” de John Lee Hooker, lo que despertó las especulaciones sobre el material que viene en camino. Ahora, los fanáticos ya pueden escuchar la versión de Dan y Patrick registrándose al club de fans antes mencionado POR ACÁ. Posteriormente, según se dice, el track se liberará el jueves 15 de abril, fecha en que comenzarán los pedidos por anticipado del disco en las redes del grupo.

Tracklist y portada del disco

Junto con los detalles antes mencionados, también se reveló el tracklist del nuevo álbum de The Black Keys y una posible portada del material. De acuerdo con lo que señala el club de fans, las versiones que compondrán el disco serán un homenaje a los grandes exponentes de la escena blues de Hill Country en Misisipi. Checa a continuación el arte y la lista de rolas .

Foto: The Lonely Boys And Girls

Tracklist de Delta Kream:

1. “Crawling Kingsnake” (John Lee Hooker / Bernard Besman)

2. “Louise” (Fred McDowell)

3. “Poor Boy A Long Way From Home” (Robert Lee Burnside)

4. “Stay All Night” (David Kimbrough Jr)

5. “Going Down South” (Robert Lee Burnside)

6. “Coal Black Mattie” (Ranie Burnette)

7. “Do the Romp” (David Kimbrough, Jr.)

8.”Sad Days, Lonely Nights” (David Kimbrough, Jr.)

9.”Walk with Me” (David Kimbrough, Jr.)

10.”Mellow Peaches” (Joseph Lee Williams)

11.”Come On And Go With Me” (David Kimbrough, Jr.)