Lo que necesitas saber: El doceavo disco de estudio de The Black Keys confirma su status en la élite del revival del rock, pero tienen pruebas no tan gratas en otros géneros.

A principios de siglo surgió el famoso “revival” de varios géneros, como ocurrió con el garage rock y blues rock, terrenos que el dúo estadounidense The Black Keys ayudó a revivir a base de buenos riffs y muchísima energía a través de sus discos.

En su doceava entrega de estudio, los rockeros de Akron, Ohio, rinden un tributo a su tierra de origen, aunque estamos ante el disco más alejado de los sonidos esenciales que Dan y Patrick nos mostraron desde el lejano 2002. Para Ohio Players, la banda explora el rap, un poco de gospel y rock ligero, con colaboraciones de Lil Noid, Juicy J y el camaleónico Beck Hansen.

The Black Keys son un dúo de culto que jamás nos ha decepcionado.

Rock clásico en las venas, con una superficie bastante pulida y la incursión en nuevas áreas.

Siempre que tenemos frente a nosotros una nueva entrega de Patrick y Dan, confiamos en que escucharemos un homenaje a los géneros puros y nativos en gran parte de Estados Unidos. Blues, rockabilly y hasta bluegrass pueden convivir, y de vez en cuando, el dúo se avienta alguna balada sofisticada con elementos de rock (“Little Black Submarines”, “Weight of Love”) o hasta rolas que funcionan muy bien coqueteando con el pop (“Fever”, “Tighten Up”).

Para Ohio Players, incorporan “Candy and Her Friends”, una rola en la que la voz de Dan se distorsiona antes de un puente en el que Lil Noid rapea sobre la batería de Patrick y una sutil guitarra del vocalista de la banda.

Con un coro bastante pegajoso, la canción desconcierta al incorporar rap, y es muy corta como para ver si se puede mezclar con los elementos clásicos de los Black Keys. Parece que las ideas están ahí, pero quizás no se desarrollaron lo suficiente para conectar con su intención.

Funciona mejor la también innovadora “Paper Crown”, en la que se nota la mano de Beck en la composición y producción, y se junta la voz de Dan con el rapero Juicy J, en una rola que muestra mejor que el rock se puede llevar bien con el rap.

Es preferible el rock clásico de The Black Keys en todas sus presentaciones.

El elegante cover de “I Forgot To Be Your Lover” de William Bell muestra que la verdad los Black Keys prosperan cuando retornan a sus raíces. Este cover trae cuerdas instrumentales, un órgano reconfortante y la voz de Dan expresa muy bien la sensación de esta rolota.

En sus rolas, funcionan de una manera admirable cuando incorporan riffs distorsionadísimos y la batería galopante de Patrick, en una fórmula comprobada que jamás nos cansaremos de escuchar. Tal es el caso de la maravillosa “Please Me (Till I’m Satisfied)”, con toques de bluegrass sureño que nos recuerda a bandas icónicas como Lynyrd Skynyrd o a The Allman Brothers Band.

Un ejemplo claro de cómo los Black Keys tienen dominada el área de rock es “TLive ill I Die”, una rola sencilla, con un coro enorme y puentes centrados en la guitarra de Dan. No hay que buscarle mucho, es en estas composiciones en donde los Black Keys siguen funcionando a la perfección.

Es correctísima también la incursión en terrenos conocidos, como el surf rock, con “Read Em And Weep”, con órganos de apoyo que te transportan a la playa. Nos preguntamos por qué el giro de la banda al rap, cuando tienen maravillosas rolas que giran a géneros más clásicos.

Los Black Keys van hacia un status de héroes comprometidos con su arte.

Para como van, los Black Keys le tiran a superar la veintena de discos en su historia, y es que en 22 años nos han compartido 12 discos, desde su fabuloso The Big Come Up (2002). En ningún momento han amenazado con separarse, o dado muestras de que no piensan en sacar más música, lo que nos emociona bastante.

Este buen trato se refleja en un sonido consolidado, con una identidad sonora bastante reconocible aún en un género que ha sido muy explorado. La voz rasposa y siempre con efectos de Dan, o inclusive la batería sincopada y con fills en cada compás de Patrick le han otorgado personalidad propia a unos Black Keys que se han mantenido bastante activos en las poco más de dos décadas de vida que tienen.

Ohio Players tiene varias versiones físicas que pueden conseguir por acá, y lanzaron mercancía bastante retro que conserva su status de banda clásica de rock.

The Black Keys inician a finales de este mes gira por Europa, regresando a Estados Unidos para el verano y el otoño. Después de verlos en el Corona Capital 2023, nos quedamos con bastantes ganas de verlos en un show como headliners exclusivos, esperemos que se nos haga pronto.

Te puede interesar