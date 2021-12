The Brooks: La banda de funk con vibras de rock que te hará bailar

Por: Juan Raúl Casal

Es genial cuando pones una canción que te mueve los pies y la cadera sin que te des cuenta, esto siempre te va a pasar cuando escuches a The Brooks. Son una banda de funk que nació en Quebec en el 2013 y desde entonces se hicieron uno de los grupos más importantes de este género en América del norte. Así como suena.

Esta banda tiene todo lo que amamos del funk pero con algo extra, pues todos los integrantes tocaban en grupos más pequeños de otros géneros. Phil Look, el guitarrista dice en varias entrevistas con medios canadienses que tocan funk que trae rock’n roll y otras cosas escondidas.

También tienen influencias que vienen desde la realeza de la música. Alan Plater, el vocalista de la banda se fue varias veces de gira con Michael Jackson como uno de sus músicos, ahí pa’ que se den un quemón. En estos tours con el rey del pop fue como conoció Canadá, de no ser por eso, probablemente nunca se hubiera mudado al país del maple para fundar la banda. The Brooks es otra cosa que tenemos que agradecerle a Michael Jackson.

No hay fronteras para el funk

Dato curioso: el funk como género musical nació a mediados de los 60 en comunidades afroamericanas que mezclaban soul, jazz, y R&B para bailar. A lo mejor por eso es casi imposible quedarse quieto cuando Alexandre Lapointe (bajo), Alan Prater (vocalista), Maxime Bellavance (batería), Phil Look (guitarra y voz), Daniel Thouin (teclados), Sébastien Grenier (saxofón), Hichem Khalfa (trompeta) y Philippe Beaudin (percusiones) ponen manos a la obra y empiezan a tocar.

No solo hacen bailar a los canadienses, pues The Brooks han salido al escenario en un montón de lugares como Montreux Jazz Fest en Suiza, Copenhague Jazz fest, Duc des Lombards en París y hasta se han dado una vuelta en tierras aztecas para tocar en el ya conocido Zinco Jazz Club en CDMX. Si escucharlos en una bocina te mueve los pies, ¡imagínate en vivo!

Tienen casi 19 mil oyentes mensuales en Spotify, la verdad no son muchos, pero esos seguidores están regados por Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Argentina y Holanda. Por lo general los grupos con esa cantidad de oyentes mensuales solo los escuchan en su país de origen (y sus tías), pero The Brooks no le hace caso a las fronteras.

Todo se puede decir con funk

Su primer disco Adult Entretainment salió en el 2014 cuando todavía eran teloneros de la leyenda del funk y soul Charles Bradley. Desde entonces han sacado otros dos discos: Pain & Bliss (2016) y Any Day Now (2020). El primero fue con el sello discográfico Trouble Makers; el segundo fue con Underdog records.

Tienen letras muy variadas a veces todo es alegría, luego todo es miseria, peeero la melodía y el ritmo hace que todo suene buena onda, hasta las canciones de Pain & Bliss que hablan de lo dura y tupida que puede ser la vida. El funk puede curarlo todo, hasta un bajón emocional de los que te dan en domingo.

No han anunciado giras para lo que queda del 2021 ni para el 2022, pero no te preocupes, puedes bailar con sus canciones mientras tanto. Con “Turn up the Sound” ni te vas a acordar que estás estresado porque The Brooks no ha dicho que va a regresar a México. Ahora que la navidad está cerca, escucha “Merry Christmas Baby” en lugar de gritarle a tus hermanos en la cena.

DeGira es una agencia de generación de contenido universitario, a través de diversas actividades, con presencia en las principales universidades del país. Además de ser un sello de música, agencia de management, booking y label services.