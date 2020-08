Help! El mítico Cavern Club podría cerrar permanentemente por culpa del coronavirus

The Cavern Club es uno de los lugares más míticos del mundo cuando a música se refiere. Y es que dicho lugar subterráneo ubicado en Liverpool, Reino Unido, no sólo ha sido uno de los lugares que ha abierto su micrófono a bandas emergentes y consolidadas. También, fue el sitio que vio nacer a The Beatles, quienes ofrecieron ahí su primer concierto.

Con el paso del tiempo el recinto se hizo muy famoso por las miles de presentaciones que ahí sucedieron, mismas que se podían disfrutar gracias a la gran calidad acústica con la que The Cavern Club cuenta. Sin embargo, el lugar está en riesgo de desaparecer debido a la crisis económica que ha dejado la pandemia de coronavirus en todo el mundo.

La desaparición de The Cavern Club sería un gran golpe para la industria de la cultura y el entretenimiento

Esto lo ha asegurado el alcalde de Liverpool, Joe Anderson, quien recientemente declaró al portal Liverpool Echo que The Cavern Club no ha podido recuperarse financieramente durante la reactivación económica que se ha dado en el Reino Unido, la cual ha permitido a los negocios abrir sus puertas con un número reducido de personas y respetando el distanciamiento social.

“El hecho de que el mundialmente famoso The Cavern pudiera cerrarse para siempre debido al COVID-19, debería hacer ver al gobierno cómo está en peligro nuestra enormemente preciada industria musical. Este virus ha causado un dolor inimaginable, pero está demostrando ser una amenaza existencial para nuestra escena cultural”, mencionó Anderson al diario, afirmando que perder esta ‘joya’ sería algo devastador tanto para los fans de la música como quienes dependen del lugar.

El lugar ha perdido casi 40 mil dólares a la semana desde que comenzó a la pandemia

Por su parte, Bill Heckle, uno de los directores del lugar comentó al portal Echo que The Cavern Club ha estado perdiendo cerca de 49 mil dólares (poco más de un millón de pesos mexicanos) a la semana desde que comenzó la emergencia sanitaria, la cual además los ha obligado a despedir a 20 empleados y a considerar despedir a otros más en los próximos días.

“Tomamos la decisión hace unos años de mantener la mayor cantidad de dinero posible en el banco para un día lluvioso, sin darnos cuenta de que iba a ser una tormenta”, dijo Heckle al portal, a quien detalló que tenían un ahorro en el banco de 1.4 millones de libras esterlinas y ese dinero prácticamente se ha reducido a la mitad o menos.

Piden que el gobierno los ayude

Por el momento el futuro de The Cavern Club es incierto, ya que el club está esperando a que el gobierno del Reino Unido acepte una propuesta que han hecho para que puedan reabrir o al menos reciban algún tipo de ayuda que evite sus puertas cierren para siempre y con eso, un legado cultural termine.

“No esperaría que paguen nuestras ganancias, pero al menos asegúrese de que no perdamos dinero, porque en este momento nos está costando 30 mil libras a la semana el cerrar”, indicó Bill Heckle quien junto a su equipo ha tratado de sobrevivir junto a The Cavern Club, en donde han desfilado artistas como David Bowie, The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney (a quien vimos ahí en 2018), entre muchos otros más.