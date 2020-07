The Chainsmokers dio un concierto en un autocinema... y el público no respetó la sana distancia

En vista de que los conciertos en vivo como los conocíamos por ahora no son una realidad, varias son las opciones que se han presentado en gran parte del mundo para que el show continúe. A lo largo de estos días han aparecido otras ideas para dar presentaciones y evitar el contagio masivo de coronavirus, aunque hay algunos que de plano no respetan las , como en el último show de The Chainsmokers.

Resulta que el pasado 25 de julio, el duo de música electrónica conformado por Andrew Taggart y Alex Pall participaron en un concierto benéfico llamado Safe & Sound. Se suponía que este show se daría en un autocinema, todos los fans los verían tocando sus hitazos desde sus carros y contarían con todas las medidas de sana distancia, pero al final, mucho de esto no fue completamente cierto.

El evento de The Chainsmokers tuvo lugar en Los Hamptons de Nueva York, y si tenías ganas de entrar al concierto podías comprar un boleto de estacionamiento y ver todo el show desde tu coche. Aunque todo esto sonaba bastante normal, la verdad es que al final llegaron 600 carros con 3 mil personas para presenciar este espectáculo tan especial, haciendo que el lugar tuviera sobrecupo.

Los boletos para esta presentación no eran nada baratos, pues iban de los 1,250 a los 25,000 dólares, o sea que al tipo de cambio actual salieron de 27,500 a 550 mil pesitos mexicanos. Cada uno de ellos te ofrecía una experiencia VIP diferente, y obviamente la gran mayoría de los asistentes fueron aquellos que tenían los recursos económicos suficientes para ir, pues casi nadie en estos momentos puede pagar una cantidad como tal para ir a un concierto.

De acuerdo con Consequence of Sound, los organizadores tomaron muchas medidas de seguridad. A todos los asistentes le tomaron la temperatura antes de entrar, los lugares para estacionar los coches se encontraban a seis metros de distancia entre ellos, solamente podían salir de los carros para ir al baño, y por si esto fuera poco, regalaron cubrebocas a todos aquellos que no traían puesto uno y un montón de gel antibacterial durante el show.

Sin embargo, cuando The Chainsmokers tomaron su lugar en el escenario y empezaron a sonar las tornamesas, a la gente se le olvidó por completo la sana distancia. Muchas de las personas que estaban ahí para ver el concierto desde sus carros, de plano se bajaron y se amontonaron (como en un show normal) para estar hasta adelante y poder ‘disfrutar’ muy de cerca de este par.

En varios videos publicados durante los últimos días, se puede ver al público apretado frente al escenario, bailando y pasándola bomba sin un cubrebocas o careta que los proteja. Por supuesto que en redes sociales, un montón de personas reprocharon la actitud de todos ellos, pues recordemos que en Estados Unidos y específicamente en Nueva York, la pandemia aún no está controlada.

The Hamptons:

The Chainsmokers had a “Drive-in” concert last night.

No social-distancing during a pandemic. We may be doomed…pic.twitter.com/rreahTaK0p

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 27, 2020