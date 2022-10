En 1976, Eric Lee Purkhiser, mejor conocido como Lux Interior, formó junto a su esposa Kristy “Poison Ivy” Wallace, una de las bandas más originales e icónicas en la historia de la música: The Cramps. La banda neoyorquina recuperó el sonido del rockabilly de los 50 (bautizado con ellos como psychobilly) con rolas sobre la trash culture y el bad taste.

Todo el imaginario sonoro y visual de The Cramps era excesivamente sexual con Interior como frontman recorriendo todo el escenario, semidesnudo, con prendas de cuero y tacones junto a Poison Ivy, guitarrista de la banda que ayudó a establecer un estilo que influenció la escena del punk y el rock.

Durante 30 años de actividad y varios discos (algunos compilatorios y otros en vivo), The Cramps realizó varios actos interesantes entre sus giras. Pero ninguno como la única e increíble presentación en un hospital psiquiátrico en Napa en el estado de California.

The Cramps en concierto / Foto: Getty Images

The Cramps en el Napa State Mental Health

El 13 de junio de 1978, The Cramps y The Mutants, durante una gira, se dieron una vuelta por el Napa State Mental Health en California. La presentación fue gratis, y la presenciaron unas 200 personas (más o menos) entre un grupo de fans de ambas bandas que los habían seguido desde Nueva York y San Francisco, respectivamente. También entre el público habían pacientes del instituto y los empleados.

La presentación fue gratuita, y en varias ocasiones Lux Interior interactuó con el público. En un momento, les dijo “Alguien me dijo que estaban locos. Pero no estoy seguro de eso“, e inmediatamente comienzan a tocar “The Way I Walk”, uno de los primeros éxitos de The Cramps y una rola bastante atinada para el lugar.

Lux Interior en el concierto del hospital de Napa / Foto: YouTube

En uno de los pocos videos que hay de esta presentación, se ve cómo algunos pacientes están bailando y comparten “escenario” con Lux y la banda. Y decimos escenario entre comillas porque no hay uno, sólo es una parte más elevada del lugar en el que en un punto, todos se mezclan y hasta cantan con él.

The Cramps venía del éxito de Gravest Hits; es decir, llevaban apenas dos años de haber arrancado. Y para sus estándares, la audiencia acostumbrada a shows explosivos del tipo de Iggy Pop, se sorprendió con todo lo que The Cramps hacía… para rematar con el concierto más punk de la historia.

Hay muy poco material de esta presentación, y la grabación es muy mala. Sin embargo, se puede ver la energía del lugar y parte del setlist que tocaron con rolas como “Mystery Plane”, “What’s Behind The Mask”, “Human Fly”, “Domino”, “Garbage Man” o “TV Set”. Aquí se los dejamos: