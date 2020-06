The Flaming Lips anuncian un nuevo disco estrenando la rola “My Religion Is You”

Este año cada vez nos sorprende más, para bien o para mal. En cuanto a música, los conciertos y festivales están fuera de nuestras vidas, pero mientras regresan y podemos estar de nuevo entre tanta gente, esperando que toque nuestra banda favorita, algunos se están rifando estrenando rolas nuevas para matar la cuarentena, y The Flaming Lips no se han quedado atrás.

Recientemente, Wayne Coyne y compañía nos presentaron una canción llamada “Flowers of Neptune 6” y después fueron los invitados musicales en el programa de Stephen Colbert donde tocaron “Race For The Prize” dentro de burbujas de plástico (que para muchos, este podría ser el futuro de los conciertos en vivo), pero ahora y para hacer de este 2020 algo más llevadero, la banda ha anunciado que lanzarán un nuevo álbum de estudio.

El nombre de este disco es American Head, y en el cual contarán con algunas sorpresas. Para empezar, la producción de este material discográfico que cuenta con 13 canciones corrió a cargo de Dave Fridmann, el bajista de Mercury Rev y asiduo colaborador de The Flaming Lips. Además, dentro de esta colección de rolas, también vendrán un par de colaboraciones con la cantante de country, Kacey Musgraves.

De acuerdo con Pitchfork, el propio Wayne Coyne describió este disco como una verdadera experiencia completa: “La música y las canciones que componen el álbum están basadas en un sentimiento. Un sentimiento que, creo, sólo puede ser expresado a través de la música y las canciones. Estábamos, mientras lo creábamos, tratando de NO escucharlo como sonidos… sino de sentirlo”.

Y por supuesto que este anuncio no podía venir solo, ya que la banda también compartió una nueva rola llamada “My Religion Is You”, la cual sigue la temática de su último sencillo, un tema bastante nostálgico donde Coyne canta acompañado de elementos electrónicos y acústicos sobre lo importante que es seguir tu propia religión y seguir fielmente a una persona especial.

American Head, el próximo disco de los Flaming Lips llegará el próximo 11 de septiembre a todas las plataformas digitales y en formato físico (con un vinil de edición especial que lanzarán el 2 de octubre). Pero mientras ese día llega, chequen a continuación la relajante y melancólica rola “My Religion Is You”.