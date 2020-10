¡Los conciertos en burbujas de plástico de The Flaming Lips ya son una realidad!

Desde que el coronavirus obligó a que eventos masivos se tuvieran que cancelar o posponer, muchas fueron las bandas que encontraron la forma de tocar en línea. Quizá en este punto de la pandemia esto nos parezca muy normal, pero hay muchos otros que están buscando otras formas de dar shows en vivo para todos sus fans, como The Flaming Lips que por más loco que parezca están probando una nueva manera de hacer conciertos.

Como recordarán, hace algunos meses la banda liderada por Wayne Coyne lanzó el disco número 22 de su carrera, American Head. Y aunque nos sorprendieron con un montón de sencillos, la verdad es que nos volaron la cabeza cuando se presentaron en el programa de Stephen Colbert, pues además de tocar uno de sus más grandes clásicos, “Race For The Prize”, lo más interesante fue que aparecieron tanto ellos como el público en vivo dentro de burbujas de plástico.

También puedes leer: ¿ASÍ SERÁN LOS CONCIERTOS? THE FLAMING LIPS TOCAN “RACE FOR THE PRIZE” DENTRO DE BURBUJAS DE PLÁSTICO

The Flaming Lips y su idea de dar conciertos en burbujas de plástico

Esto no era nuevo para The Flaming Lips, pues el frontman hace esto en cada uno de sus conciertos desde hace un buen tiempo. Pero en aquel momento a muchos –incluidos ellos– les sonaba como una buena idea para dar shows con miles de personas alrededor, sin embargo, se quedó en eso, una simple y sencilla idea. Y ahora, parece que este concepto tan interesante podría hacerse realidad porque ya hasta lo están probando.

Resulta que hace unos días, Wayne Coyne dio una entrevista para Brooklyn Vegan. En ella además de hablar sobre su nuevo álbum, también tocó el tema de las presentaciones dentro de burbujas de plástico y dejó muy claro que para la banda, esta podía ser una gran opción para tocar en vivo: “Creo que el dilema en el que todos estamos es que estamos esperando que vuelva a la normalidad o estamos empezando a tramar, ‘¿Cómo es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la música en vivo?”.

Ver en YouTube

La banda ya hasta lo probó en vivo

The Flaming Lips continuaron jugueteando con la idea cuando aparecieron hace algunos días en las sesiones de Tiny Desk (Home) Concert tocando dentro de estas enormes burbujas, pero fueron más allá. El pasado 12 de octubre, la banda armó una presentación especial en la ciudad de Oklahoma como parte de los shows que está organizando el venue The Criterion para invitar al público a volver a este lugar.

Y claro que ellos no podían simplemente salir al escenario y tocar de lejitos. No, de acuerdo con NME probaron su idea de concierto y lo calificaron como un concepto que ve tanto a la banda como al público encerrados en burbujas inflables gigantes para una experiencia multisensorial. Pero tranquilos, que como medida de seguridad adicional, se pidió a los fans que usaran cubrebocas y practicaran el distanciamiento social cuando no estuvieran dentro de su burbuja.

Pero no se preocupen, que el vocalista también dijo que se puede respirar normalmente dentro de las burbujas por largos períodos de tiempo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le entrarían a esta clase de conciertos o prefieren aguantarse para ver a Wayne hacer su show con The Flaming Lips en vivo? Mientras lo deciden, a continuación les dejamos un video del concierto que dieron para que se den una idea de cómo sería.