El video de 30 Seconds to Mars inspirado en 'The Shining', de Stanley Kubrick

Sí, leyeron bien: 30 Seconds to Mars tiene un video inspirado en ‘The Shining’, de Stanley Kubrick… Este lunes 5 de junio se reveló el cartel del Corona Capital 2023 y uno de los nombres que más nos sorprendió ver fue el de 30 Seconds to Mars, la banda de los hermanos Jared y Shannon Leto que regresará a México después de cinco años de ausencia.

La agrupación estadounidense (que más bien es un duo ahora) lleva en el mundo de la música desde el año de 1998. De hecho, estamos seguros que muchos de ustedes recuerdan algunas canciones como “From Yesterday”, “Hurricane”, “Kings & Queens” y más.

Jared Leto y Shannon Leto. Foto: Getty Images

“The Kill” es una de las canciones más famosas de 30 Seconds to Mars

Si bien 30 Seconds To Mars ha cosechado varios éxitos desde su formación, uno de los más grandes en su carrera es “The Kill”, canción que se hizo mundialmente famosa por su video inspirado en ‘The Shining’, la película de Stanley Kubrick.

Fue el 24 de enero de 2006 cuando 30 Seconds To Mars lanzó “The Kill” como segundo sencillo de su segundo álbum de estudio, ‘A Beautiful Lie’. El video rápidamente llamó la atención de muchos por ser una especie de tributo a la película de Kubrick, la cual a su vez está basada en el libro ‘The Shining’, de Stephen King.

El video “The Kill” está inspirado en ‘The Shining’, de Stanley Kubrick. Foto: YouTube

El video de “The Kill” fue una prueba más de cómo el mundo del cine y la música están fuertemente vinculados, pues a lo largo del videoclip musical vemos varios guiños (bastante claros) a la conocida película de 1980 protagonizada por Jack Nicholson.

Como saben, ‘The Shining’ nos cuenta la historia de Jack Torrance (Jack Nicholson), un escritor que luego de perder su trabajo decide convertirse en el cuidador de un hotel aislado durante el invierno, por lo que se va junto con su esposa e hijo a dicho lugar.

Jack viendo el laberinto miniatura en ‘The Shining’ / Warner Bros.

“The Kill” muestra a 30 Seconds To Mars en un hotel donde ocurren cosas extrañas

Durante la trama somos testigos de cómo Jack comienza a tener alucinaciones y termina volviéndose loco y agresivo por culpa de espíritus malignos dentro del hotel, que lo llevan a querer asesinar a su esposa, Wendy, y a su pequeño hijo Daniel.

El video “The Kill”, de 30 Seconds To Mars, es similar. La banda llega a un hotel en medio de la nada (parecido al Overlook Hotel en ‘The Shining’) donde se pasarán algunos días para poder descansar y despejar su mente, según lo que dice Jared Leto al llegar con sus compañeros.

La historia también se desarrolla dentro de un hotel. Foto: Youtube

Al llegar al lobby, los integrantes de 30 Seconds To Mars encuentran una carta del dueño del hotel que les deja las llaves de sus habitaciones, no sin antes advertirles que no entren a la habitación número 6277 (que son los números que dan al marcar la palabra MARS en un teléfono).

Foto: YouTube

Shannon Leto, hermano de Jared y baterista de la banda, no hace caso a dicha recomendación y al entrar a esa habitación se encuentra con una mujer a quien besa. Desde ahí los miembros de 30 Seconds To Mars comienzan a vivir cosas sobrenaturales.

Imagen del video “The Kill”, de 30 Seconds To Mars.

Jared Leto incluso interpreta al protagonista de ‘The Shining’

En “The Kill”. Jared Leto interpreta al personaje de Jack Torrance y la prueba más grande, además de su estilo de pelo y la ropa desgastada, es una escena donde vemos a Leto jugar con una pelota de tenis dentro de un cuarto donde también hay una máquina de escribir.

Jared Leto interpreta al personaje de Jack Torrance en “The Kill”. Foto: YouTube.

El video de “The Kill” nos deja ver a Jared Leto paseándose por los cuartos del hotel (haciendo alusión a la soledad que lleva a la locura a Jack Torrance en ‘The Shining’) y cómo termina convertido en un personaje perturbado. Sobre todo cuando se encuentra a su propio doble.

En “The Kill”, los protagonistas se encuentran con sus dobles. Foto: YouTube.

El clip de “The Kill” tiene varias referencias a la película de Kubrick

Si bien ese es una de las referencias más grandes, “The Kill” de 30 Seconds To Mars también recrea varias de las escenas en ‘The Shining’, como la escena de la fiesta en el hotel, la presencia de gemelos, la escena en la cantina e incluso la aparición del hombre y el oso dentro de una habitación.

El video recrea varias escenas de ‘The Shining’, de Stanley Kubrick. Foto: YouTube

Más allá de las escenas, “The Kill” también se parece en la tipografía que aparece desde el segundo 3 del videoclip (y que es similar a la de ‘The Shining’), así como la paleta de colores fríos que Jared Leto usó para este video musical que él dirigió.

Jared Leto dirigió el video de “The Kill” para 30 Seconds To Mars

Los fans más fans de 30 Seconds To Mars saben que el videoclip de “The Kill” estuvo dirigido por Bartolomew Cubbins, al que Jared Leto describió como “un hombre danés y albino”. Sin embargo, años después admitió que era un pseudónimo que usó para la dirección de videos en su banda.

En fin, “The Kill” de 30 Seconds To Mars es una muestra clara de la influencia en la cultura popular que Stanley Kubrick dejó con ‘The Shining’, película que este 2023 cumplió 43 años y la cual es considerada como una película de culto por la interpretación de sus personajes, la atmósfera perturbadora y la narrativa que abre paso a la interpretación.

Jack Nicholson como Jack Torrance en ‘The Shining’/Foto: Getty Images

En su regreso a México, estamos seguros que esta rola es de las que no va a faltar en el setlist de 30 Seconds To Mars, cuyos videos musicales a menudo están inspirados en películas conocidas, como es el caso de “The Kill” y su relación con ‘The Shining’. ¿Lo sabían?