The Killers anuncia la fecha de salida de su próximo disco con el video de “My Own Soul’s Warning”

Vaya que nos estamos llevando muchas sorpresas a nivel musical, pues The Killers no ha parado de sorprendernos durante todo este tiempo. Para fortuna de sus fans, han roto la sequía de casi tres años sin estrenar música recién salida del horno, y a pesar de todo lo que nos ha tocado enfrentar en estos últimos días, vuelven más fuertes que nunca, o al menos eso se siente con sus rolas.

Como recordarán, la banda de Las Vegas ha estado muy activa durante estos días extraños de cuarentena. Para empezar, anunciaron que estrenarían un nuevo material discográfico, el cual llevará por nombre Imploding The Mirage, y del que ya pudimos escuchar algunas rolas como “Caution”, “Fire In Bone” o “My Own Soul’s Warning”, donde podemos escuchar que maduraron bastante su sonido.

Hay noticias buenas y malas con la banda

Esto no es lo único que The Killers ha hecho en este tiempo, pues también se tomaron el tiempo de reflexionar sobre los momentos tan complejos que la humanidad ha tenido que enfrentar en apenas siete meses que van de 2020. Para empezar, le dedicaron una rola a todo el personal médico que está arriesgando sus vidas para salvar a miles más del coronavirus, y más tarde tocaron “Land Of The Free” para recrodar a George Floyd.

Lamentablemente para los fans mexas de la banda, las presentaciones que darán en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México al parecer están en la cuerda floja. Pero para pasarnos este trago tan amargo, decidieron anunciar la fecha de estrenó de este nuevo material discográfico lanzando el videoclip de su más reciente sencillo, “My Own Soul’s Warning”.

The Killers nos presenta una historia ambiciosa en este videoclip

En este video, nos cuentan una trama bastante peculiar, la cual se centra en una pareja de actores veteranos y su camino a la hora de grabar una película. Curiosamente, tanto este como el videoclip de “Caution” están conectados, pues muchos de los personajes vuelve a aparecer por acá para darnos otra perspectiva de la historia.

Imploding The Mirage, el sexto álbum de estudio de la banda. llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 21 de agosto. Y sí, sabemos que todos están tristes porque Brandon Flowers, Ronnie Vannuci Jr. y compañía pospusieron su gira por Norteamérica, pero lo único que nos queda es esperar a que nos den más noticias al respecto y matando el tiempo con su música.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen a continuación el espectacular video que The Killers estrenó para “My Own Soul’s Warning”: