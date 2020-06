The Killers cambia la letra de “Land of the Free” para honrar a George Floyd

Han pasado exactamente dos semanas desde que George Floyd fue asesinado por un policía en Minneapolis, Minnesota, luego de que fuera asfixiado hasta la muerte. Sin resistirse a su arresto y sobre todo sin ser una amenaza real, el único crimen de este hombre –al parecer– fue ser afroamericano, cosa que por supuesto indigno a la sociedad estadounidense porque la brutalidad policial no es un tema nuevo en el país vecino.

Al enterarse de esta terrible noticia, miles de personas salieron a las calles de los Estados Unidos para protestar en contra del racismo y la manera en que la policía trata a las personas negra únicamente por su color de piel. Estas manifestaciones –que se han replicado por todas partes del mundo– nos han dejado imágenes impactantes y que demuestran el hartazgo social que hay al respecto.

Uniéndose al grito de justicia de todos y cada uno que marcharon por el asesinato de George Floyd y miles más en todo este tiempo, la industria musical mostró su apoyo total al movimiento Black Lives Matter, tanto así que el pasado 2 de junio a través del Black Out Tuesday, se tomaron el día para parar como forma de protesta y sobre todo, para recordar la importancia de la comunidad afroamericana en todos los aspectos, pero en particular en el arte.

Un montón de artistas y bandas se han sumado al esfuerzo para acabar de una vez por todas con el racismo sistémico, donando dinero y publicando mensajes en sus redes sociales. Y ahora, The Killers se unieron a las miles de voces que piden justicia pero de una manera mucho más creativa, pues le cambiaron el nombre a una de las últimas rolas que nos presentaron, “Land of the Free”.

Esta canción la estrenó la banda hace un año como un tema donde la banda de Las Vegas se pronunciaba en contra de Donald Trump y todo lo que representa para el mundo. Sin embargo, y en vista de que el tema principal de la rola tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días, han decidido modificar un poco la letra para que sirva como una canción de protesta y sobre todo para honrar la memoria de George Floyd.

En la nueva versión podemos escuchar a Brandon Flowers cantando frases como: “¿Cuántos asesinatos debe ver un hombre en su casa? Ocho minutos y 46 segundos medidos, otro niño en la bolsa, otra mancha en la bandera“. Además la letra cierra contundentemente: “Padre en el cielo, ayúdanos a ver cómo perder nuestro odio. Cómo romper estos ciclos y cambiar nuestra naturaleza, que podamos caminar bajo tu bandera, en la tierra de los libres“.

Y para presentarla, la mejor forma fue tocarla a través de su cuenta de Instagram, con Flowers en el piano junto a Ronnie Vanucci Jr. y Robert Loud, quienes lo acompañan con las guitarras. En ella nos regalaron una actuación conmovedora donde la banda nos demuestra que el hartazgo ha llegado a tal punto que nadie está dispuesto a seguir tolerando que esta clase de cosas sigan pasando, en Estados Unidos y el mundo.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación a The Killers rindiéndole tributo a George Floyd con la nueva versión de “Land of the Free”: