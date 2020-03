El mundo está hablando en este momento del coronavirus, que está obligando a todos a tomar medidas . En medio de todo este mar de información, de casos confirmados y de noticias que podrían aturdirnos les tenemos una que seguramente les hará el día pues llegó como si fuera un rayito de sol en medio de la oscuridad. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque después de esperar un buen rato –y pensar que se andaban haciendo patos–, The Killers está de vuelta con una nueva rola y al parecer vienen en plan grande y con un gran mensaje.

Han pasado casi tres años desde que Brandon Flowers y compañía estrenaron su último disco, Wonderful Wonderful, y para fortuna de todos sus fans la banda quiere iniciar la década con todo, lanzando un nuevo disco que se llamará Imploding the Mirage. Para este nuevo material discográfico trabajaron y produjeron junto a Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen, por si esto fuera poco también contarán con un montón de artistas de diferentes géneros colaborando con ellos como Lindsey Buckingham, Weyes Blood, Adam Granduciel de The War on Drugs, k.d. lang, Blake Mills y Lucius.

Y qué mejor manera de anunciarlo que estrenando una rola llamada “Caution”, en la que podemos escuchar una evolución bastante congruente con el sonido que The Killers ha mantenido en los útlimos años. En los casi cuatro minutos y medio de duración, una capa enorme de sintetizadores mezclados con una guitarra acústica y hasta arreglos de cuerdas muy sutiles acompañan la voz de Brandon, todo mientras él canta enérgicamente como siempre lo hace. Cuando pensamos que todo terminaría con la típica forma nos sorprenden armando un outro en el que se hace presente un contundente solo de guitarra.

La letra de la rola habla sobre los tiempos de cambio que estamos viviendo en todos los sentidos, y cómo a pesar de que muchas personas se resisten será inevitable que todo se transforme para bien o para mal, una canción que sin duda les levantará el ánimo con su ritmo pegajoso. Si algo nos ha quedado claro con esta probadita de su nuevo disco es que la banda tiene ganas de seguir innovando, explorando géneros y sonidos, pero sobre todo traen hambre de seguir creciendo como artistas. Recuerden que Imploding the Mirage se estrenará el próximo 29 de mayo en plataformas digitales y en formato físico.

Sin más qué decir, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “Caution”, la nueva rola de The Killers: