The Killers no encontró “ninguna prueba” de abuso sexual por su staff

Triste y desgraciadamente, el abuso sexual es una conducta que se presenta en todos los ámbitos e industrias existentes. La musical no es la excepción. Durante la historia, hemos escuchado un sin fin de casos que a veces involucran a las grandes bandas y artistas del mundo. El último del que se tuvo noticia, fue del supuesto caso de abuso sexual dentro del staff de The Killers en el 2009.

De acuerdo a una mujer identificada como Chez Cherrie, afirmó que una mujer fue abusada en el backstage por un miembro del staff durante su gira del disco Day & Age en Milwaukee, Wisconsin. A partir de ese momento, The Killers y su equipo legal iniciaron una profunda investigación para confirmas o desechar las afirmaciones.

Tras seis días de investigación, The Killers no han encontrado evidencia para corroborar las recientes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra miembros de su equipo.

Cherrie escribió que mientras recogían todo el set de The Killers después del concierto, escuchó en la radio compartida del staff a un ingeniero diciendo que había una niña en un camerino. Dijo que le había dado instrucciones a otros miembros del personal para “poner su nombre en la lista fuera de la puerta con su canal de radio y lo llamaremos cuando sea su turno”.

Más tarde recordó a un guardia de seguridad que describió a la niña como “desmayada y desnuda”. Cherrie había escrito en su blog: “Continué con mi carga, de vez en cuando escuché un nombre en la radio para notificarles que era su turno en el Vestuario A”.

Reynolds & Associates, los abogados que representan a la banda, ahora han confirmado que no encontraron “ninguna corroboración” de los reclamos, habiendo hablado con Cherrie, la presunta víctima, la banda, el personal del lugar y otros asociados.

Los abogados de The Killers dijeron que pudieron localizar un ingeniero de fachada “problemático” que hizo “una serie de comentarios sexistas y comentarios groseros” que “causaron gran angustia a las integrantes del equipo femenino”. Este individuo fue despedido del equipo en 2013.

“No se pudo corroborar que alguna vez haya existido una lista colocada en cualquier puerta o en cualquier vestidor”, dice el comunicado.

“En las declaraciones proporcionadas, el personal del lugar en cuestión señaló que los vestuarios no están etiquetados alfabéticamente, y nunca han sido etiquetados, y en ese momento los vestuarios estaban interconectados y sin puertas. También se estableció a través de todo el equipo y la Administración del Tour que al llegar a cualquier lugar, los vestuarios están etiquetados uniformemente con los nombres de la banda”.

Los abogados pudieron localizar a “la mujer de la lista de invitados del concierto de Milwaukee que recibió pases ‘después del espectáculo’ del Ingeniero FOH” al obtener registros de la gira, pero confirmó que “ella no experimentó, fue testigo o escuchó sobre un agresión sexual”.

Cherrie había indicado al equipo legal durante su entrevista que “creía firmemente que era esta invitada del ingeniero de FOH la que había quedado ‘borracha y desnuda’ en un camerino”.

“La invitada en cuestión confirmó que ella y su amiga estaban detrás del escenario después del espectáculo, pero no fueron dejadas en los camerinos del lugar”, escribieron los abogados.

El equipo de catering también “afirmó que en ningún momento vieron o escucharon a una mujer borracha o desnuda en ningún vestidor y que cualquier cosa por el estilo habría sido transmitida por radio de inmediato a todos los asistentes de la tripulación de producción y seguridad del lugar”.

Desde entonces, Cherrie emitió una declaración en Twitter, escribiendo: “Después de leer el comunicado de prensa de The Killers sobre mi blog, tengo sentimientos contradictorios. Primero, estoy agradecido de que ellos, como organización, se hayan tomado en serio mi experiencia y se hayan movido a investigar internamente y potencialmente liderar la industria de manera restaurativa para que esto nunca vuelva a suceder”.

Ella dijo que estaba “más que aliviada de que hayan podido encontrar a esta mujer, y que según se informa, está bien”. Puedes leer su declaración completa a continuación.

My full statement to the bbc in response to The Killers’ press release pic.twitter.com/ZepmKZCsTS

— Chez Cherrie (@ofcherrie) August 3, 2020