Bajón de 2020: The Killers pospone sus conciertos en Norteamérica y Australia por el coronavirus

Como si se hubiera hecho realidad el “Para qué vas a tantos conciertos, ni que se fueran a acabar” que decía tu mamá a cada rato, la pandemia de coronavirus llegó para posponer y cancelar varios conciertos en el mundo. En esa lista se ha agregado The Killers, la agrupación proveniente de Las Vegas que este año no visitará Norteamérica y Australia por culpa de la emergencia sanitaria. ¡Nooooo!

Este jueves 16 de mayo y a través de un comunicado de prensa, la banda liderada por Brandon Flowers no sólo brindó más detalles sobre el lanzamiento de su próximo disco Imploding The Mirage, o el estreno de su video para la canción “My Own Soul’s Warning”, sino que además adelantó que varios de sus conciertos no se llevarán a cabo este 2020 tal y como se esperaba.

Varias fechas de The Killers serán reprogramadas

A través del escrito Brandon Flowers y compañía anunciaron que los conciertos de este año no podrán llevarse a cabo debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo, aunque esto sólo aplicará en el caso de las fechas programadas en Norteamérica y Australia, aclarando que las que están programadas para el próximo año siguen en pie por ahora.

“Como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta durante la pandemia de Covid-19, la idea de que estaríamos volviendo a la” normalidad “está más avanzada en el futuro de lo que pensábamos inicialmente”, menciona la agrupación detallando que no tuvieron de otra más que posponer las fechas del tour programadas a finales de año.

“La seguridad de nuestros fanáticos y familias es de suma importancia para nosotros siempre. No queremos nada más que salir a la carretera y tocar estas canciones para ti y cuando sea el momento adecuado, ¡haremos exactamente eso! Mantente seguro y saludable. Te apreciamos.”, agrega The Killers en su comunicado.

Aunque la agrupación no dio fechas tentativas para los nuevos conciertos en Norteamérica (donde seguro está agregado México) y Australia, lo más probable es que tengamos a The Killers de vuelta a finales de 2021 o principios de 2022, luego de que terminen su gira por Europa. Ni hablar.

El pasado mes de marzo anunciaron fechas en México

Fue el pasado 12 de marzo cuando Brandon Flowers y compañía anunciaron una serie de conciertos en México que se llevarían a cabo el próximo 29 de noviembre de 202o en el Foro Sol de la Ciudad de México; 1 y 2 de diciembre en la Arena Monterrey; y 4 de diciembre en el Estadio 3 de marzo de Zapopan, esto cuando la pandemia apenas comenzaba en el continente americano.

Sin embargo, en los últimos meses el coronavirus no ha hecho nada más que seguir aumentando sus cifras, por lo que ahora no es la mejor idea el llevar a cabo conciertos y mucho menos en esos estados de la república que han resultado muy afectados por la pandemia, que sabrá la vida cuando se va a acabar.