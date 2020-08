Escucha el remix que The Killers y Jacques Lu Cont le hicieron a “Scarlet” de The Rolling Stones

El pasado mes de julio, The Rolling Stones anunciaron al público que lanzarían una reedición de su álbum Goats Head Soup, el cual no sólo incluirá canciones icónicas de la banda tales como “Angie” o “Dancing With Mr. D”, sino que además contará con otras rolas que por alguna razón no pudieron llegar al disco que fue publicado en 1973.

Una de esas canciones es “Scarlet”, misma que hace unas semanas sorprendió a los seguidores de The Rolling Stones ya que el track cuenta con la colaboración de Jimmy Page, guitarrista de Led Zepellin, quien unió fuerzas con ellos hace unos años. Sin embargo, el track ahora vuelve a dar de qué hablar gracias a The Killers, quienes este viernes han presentado su remix a la canción de la agrupación británica.

The Killers y Jacques Lu Cont lanzan remix a ‘Scarlet’

Luego de que se diera a conocer una colaboración entre la banda comandada por Brandon Flowers y la liderada por Mick Jagger, este 28 de agosto The Killers finalmente compartió el remix que hicieron a ‘Scarlet’, el cual produjeron en colaboración con el músico inglés, Stuart David Price, también conocido con su alias de Jacques Lu Cont.

Contrario a lo que muchos podríamos pensar sobre la intervención musical de Brandon Flowers y compañía, el remix por parte de la banda originaria de Las Vegas, Nevada, y el productor musical oriundo de París, sólo se basó en ponerle un poco de ritmo y guitarras eléctricas a la canción de The Rolling Stones. Algo con lo que de alguna manera logran mantener la esencia original de la rola, estrenada a finales de julio pasado.

The War on Drugs también hizo un remix de la misma canción

Fue el pasado 25 de agosto cuando a través de sus redes sociales oficiales, The Rolling Stones dieron a conocer que The Killers lanzarían el remix a ‘Scarlet’, canción que como lo mencionamos anteriormente, estará incluida en la reedición del disco Goats Head Soup, el cual verá la luz el próximo 4 de septiembre y que ya se encuentra disponible para pre-ordenarlo.

Cabe mencionar que este no es el único remix que le han hecho a The Rolling Stones en lo que va del año. Hace unos días, The War on Drugs compartió la mezcla que le realizaron a la misma canción. “Simplemente volví a imaginar la canción como si tuviera a Mick, Keith y Jimmy en la habitación conmigo”, mencionó el líder de la banda, Adam Granduciel, a través de un comunicado, en donde detalló el proceso musical en esta versión. ¿Cuál les gusta más?