¡The Killers tocarán en el medio tiempo del Raiders vs Saints!

Después de días de incertidumbre, de preguntarnos qué pasaría con este deporte tras el distanciamiento social y las medidas sanitarias para evitar el contagio masivo de coronavirus, la NFL volvió para su temporada 2021. La primera jornada nos regaló grandes sorpresas –como el gris debut de Tom Brady con los Tampa Bay Bucaneers–, pero en la siguiente ronda de partidos veremos algo único, a The Killers tocando en el medio tiempo.

Como recordarán, Brandon Flowers y compañía hace un par de semanas estrenaron su sexto material discográfico, Imploding the Mirage. Y aunque muchos aún están emocionados con este álbum, y tienen suficientes motivos para hacerlo, la pandemia obligó a la banda a posponer y en algunos casos cancelar parte de los conciertos de la gira mundial que tenían programada este año y en 2021 para presentar este disco.

Pero mientras esperamos a que el bendito coronavirus le permita tocar en vivo, The Killers se puso las pilas junto a los Raiders para tocar en el show de medio tiempo de su próximo partido; sí, así como lo leyeron. Una de las más grandes tradiciones dentro de la NFL –sobre todo en el máximo evento, el Super Bowl– es contratar a diferentes artistas y bandas para que animen el partido cuando los jugadores regresan a los vestidores.

Y esta ocasión será aún más especial pues el equipo que originalmente era de Okland, California cambió de ciudad para jugar la temporada 2020-2021. Ahora, la franquicia está en Las Vegas y no solo eso, también construyeron un estadio impresionante llamado Allegiant Stadium, un complejo deportivo de primer nivel que albergará los partidos del equipo como local.

En la primera semana a los ahora conocidos como Las Vegas Raiders les tocó ir a Carolina del Norte para enfrentarse a los Panthers y sacar un dramático triunfo con tres cuatro puntos de diferencia. Pero ahora y en su debut jugando en casa en contra de los New Orleans Saints, le llamaron a The Killers para que armara algo especial y por supuesto que no pudieron negarse a tal invitación, o al menos eso es lo que la banda dijo.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo de la NFL anunció esta colaboración tan especial y más tarde el grupo lo confirmó en sus redes sociales. Al parecer, Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. tocarán una canción desde la azotea del icónico Caesars Palace para festejar que después de muchos cambios, disputas y demás, la franquicia llegó a una ciudad donde recibir el apoyo de todas las personas del lugar.

When the Raiders call you to play a song at halftime in their first home game, first game ever in the new Las Vegas stadium, you say yes. https://t.co/YMbNicelVT

— The Killers (@thekillers) September 16, 2020